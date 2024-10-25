日本大阪地檢署前檢察長 任內性侵女下屬
日本大阪地方檢察廳（相當於地檢署）前首長北川健太郎，因為任內性侵1名酒醉的女性部下被依準強制性交罪問罪。大阪地方法院今天首度開庭審理此案時，65歲的被告坦承犯案。
「日本經濟新聞」報導，根據起訴狀等，當時擔任大阪地檢廳檢事正（相當於檢察長）的被告2018年9月12日深夜到13日清晨，在自己大阪市內的宿舍性侵因為酒醉而無法抵抗的女性。
大阪高等檢察廳（相當於高等檢察署）指出，被害人當時是被告的下屬，2人在宿舍共處一室之前，與其他人在餐廳聚餐。
「關西電視台」報導，檢方在法庭上陳述，「案發當天有一場慶祝北川被告上任檢事正的聚會，被害人在被告的指示下調製不熟悉的酒類飲料，並喝到醉醺醺的狀態。她想自己搭計程車回家，但被告強行上了她的車。」
檢方也指出，「被害人在聚會進行期間失去記憶，清醒時發現遭被告性侵」。
大阪高檢今年稍早接獲被害人的通報後，4月開始調查此案。
相關人士表示，被告今年6月被捕之後否認罪嫌，並供稱「當時以為獲得同意」，不過隨著準備開庭的手續持續進行，他的方向轉而承認起訴內容。
被告今天表示，「造成被害人嚴重的傷害，希望就此謝罪」。
被告歷任那霸地檢檢事正、最高檢監察指導部長等要職，擔任大阪地檢檢事正之後於2019年11月卸下該職務轉任律師，且擔任企業行號的社外取締役（相當於非常務董事）與監察人等。
「讀賣新聞」報導，被害人今天在庭審結束後於大阪市召開記者會，表示「受害之後的6年一直感到相當痛苦」。她也淚訴，「曾被（被告）威脅『若把此事公諸於世就完了』，因此無法申訴受害遭遇」。
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