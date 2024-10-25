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全日空客機胎壓不合格仍升空 官方祭出行政指導

中央社／ 東京25日綜合外電報導
日本全日空（ANA）。 美聯社資料照
日本全日空（ANA）。 美聯社資料照

日本全日空集團一架國內線客機9月時機輪的胎壓已降到標準以下，但維護人員並未更換輪胎，仍讓這架飛機升空。日本政府今天就此宣布，已經依法向全日空祭出行政指導。

日本TBS電視台、朝日新聞、共同社報導，這架小型螺旋槳飛機是全日空（ANA）集團旗下的全日空之翼航空（ANA Wings）所營運，當時機上載有68位乘客及4名機組人員。

日本政府國土交通省說明，這架飛機編號為ANA1698，機型是龐巴迪公司（Bombardier Inc.）的螺旋槳飛機DHC-8-400，航線為福島機場飛往大阪伊丹機場。

而維護人員9月7日已經掌握這架飛機右側主起落架的輪胎漏氣，胎壓未達飛機製造商所訂定的標準值，不過維護人員在必須更換輪胎的情況下，僅幫輪胎加壓後，便讓飛機起飛。

國土交通省指出，由於福島機場並無備胎，認定「維護人員蓄意違規」，再加上公司內部在事後1個月左右都未接獲相關報告，顯示全日空「安全管理系統不彰」。

國土交通省也依違反航空法，向全日空祭出行政指導之一的「嚴正注意」，並指示11月8日前提交防止類似事件再度發生之措施的報告給國交省。

全日空今天發布聲明表示，諮詢過飛機製造商後，「就飛機的設計而言，即便在胎壓較低的情形也不會立即影響飛行安全」。

全日空也指出，「將誠摯接受嚴正注意，會徹底執行防止類似事件再度發生的措施，以避免這種事情再發生」。

ANA 日本 機場

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