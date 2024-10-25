颱風潭美肆虐菲國 逾30死基建農損逾千萬台幣

颱風潭美肆虐菲律賓呂宋島，官方報告顯示，死亡人數已增至13人，近266萬人受災，基礎建設及農損初估約達新台幣1380萬元。此外，根據地方當局的報告，已有超過30人喪生。

潭美（Trami）於昨天午夜12時30分在呂宋島東部伊薩貝拉省（Isabela）狄維拉坎鎮（Divilacan）登陸，橫跨呂宋島，今天清晨進入呂宋島西方海域，朝海南島方向移動。

根據菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）最新災情報告，在潭美蹂躪下，呂宋島因風災死亡人數已自昨天上午8時通報的7人，增至13人，多數死於土石流或溺水；此外還有5人受傷、7人失蹤。

報告說，有207座城鎮淹水，265萬6000人受災、近24萬人被安置在臨時收容中心，1400夕棟民宅毀損，基礎設施如道路、橋樑等以及農作物損失價值估計達2500萬披索（約新台幣1380萬元）。

另一方面，災情最為嚴重的畢科爾區（Bicol Region）當地警長狄尚（Andre Dizon）在接受廣播電台訪問時說，截至今晨6時，死亡人數已達26人、9人受傷。

畢科爾區位於呂宋島南部，涵蓋6個省，面積大約1萬8156平方公里，相當於半個台灣。

在距大馬尼拉地區約106公里的八打雁省（Batangas）阿岡西約鎮（Agoncillo），鎮長雷耶斯（Cinderella Reyes）在廣播節目中說，鎮上已知有5人死亡，由於部分鄉里通訊斷絕，情況不明，死亡人數還可能增加。

菲律賓軍方及救災單位在社群平台分享的影片顯示，許多地方已成水鄉澤國，有些房屋被淹到只剩屋頂，救難人員以小艇、軍用卡車救出受困民眾以及牲畜，包括居民飼養的貓狗在內。

根據菲律賓氣象局（PAGASA）的通報，潭美已行進到菲律賓西方海域，距呂宋島陸地已有125公里，以每小時25公里速度緩緩朝海南方向移動，中心附近最大風速每小時95公里，瞬間最大風速可達每小時115公里。

呂宋島大部分地區的颱風警報已經調降，目前最高為2號警報狀態，包括大馬尼拉地區在內，每小時風速介於62至88公里之間。