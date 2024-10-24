台北故事映像柏林 楊德昌9部電影數位修復版首登歐洲

「台北故事楊德昌」影展將於25日在柏林德意志歷史博物館軍械庫電影院（Zeughaus Kino）展開，在建築師貝聿銘設計的當代展覽館（Pei Bau）中，連續6週播放台灣導演楊德昌的9部經典電影數位修復版本。

策展人瓦倫迪（Jendrik Walendy）說，希望透過這個機會讓台北影像成為德國觀眾記憶的一部分。

「台北故事楊德昌」影展將依照策展脈絡先後播放《青梅竹馬》、《一一》、《恐怖份子》、《浮萍》、《光陰的故事》、《獨立時代》、《牯嶺街少年殺人事件》、《海灘的一天》與《麻將》，每部電影都配有英文與德文字幕。

負責規劃本次展覽的瓦倫迪，在大學時期主修電影學時開始研究亞洲電影，現為獨立策展人替大小影展規劃亞洲電影片單。瓦倫迪在23日接受中央社專訪時表示，「大概10年前第一次看到楊德昌的《青梅竹馬》」，後來陸續看了其他部。

他說，楊德昌透過獨特影像描繪人與人在大都會裡的關係與處境，歷久而彌新，希望透過這次影展讓更多人認識他。「但楊德昌的電影在德國真的太難找了。」

瓦倫迪說，大約2年多前，他讀到一篇文章得知《獨立時代》與《麻將》將推出數位修復版，他因為沒看過這兩部，便因此去了台灣，「在台灣那片土地上待了一週」。

他認為，楊德昌開創台灣電影新浪潮時代，透過獨特影像美學風格反映著當時的社會與政治背景，「在政治動盪之下人們在日常生活中的頂撞，這些都與德國有點相似」。

他說，人在城市裡的行為、人與人之間的關係，透過時間距離，「孤獨感至今栩栩如生」，「大都會對人的綑綁，在台北，在紐約或是柏林都還在發生」。

他說，「這麼棒的導演不能只有我看到，我也想把他帶回來柏林」。

他開始與國家電影及視聽文化中心聯繫展覽的可能性，並在去年陸續獲得柏林首都文化基金、文化部光點計畫與駐柏林台北代表處的補助，讓一切成為可能。

瓦倫迪說，為了拉近德國觀眾與台灣的文化距離，這次每一部電影都有德文專文介紹，並安排在電影播放前的名人導言時間。

例如26日播放的《一一》邀請到為該片作曲的楊德昌遺孀彭鎧立到場介紹；正在籌備新片的德國導演法提阿金（Fatih Akin）也特別為在11月9日播放的《牯嶺街少年殺人事件》預錄開場影片。

瓦倫迪說，「人性、清晰與作曲」是他對楊德昌電影的3個形容，「他的作品塑造人在空間和城市裡的移動，是很獨特的」，希望透過這次展覽，讓楊德昌的電影成為德國戲院的日常。

「台北故事楊德昌」影展25日晚間7點開幕，將播放《青梅竹馬》。柏林德意志歷史博物館軍械庫電影院負責人弗里斯（Jörg Friess）、駐德代表謝志偉與彭鎧立將到場致詞。