快訊

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

金錢誘騙菲律賓婦女出國 擔任代理孕母案件增多

中央社／ 馬尼拉24日專電
愈來愈多菲律賓女子被誘騙到外國擔任代理孕母，光是今年就有20多人獲救，菲律賓移民局對此表示擔憂。本報資料照片
愈來愈多菲律賓女子被誘騙到外國擔任代理孕母，光是今年就有20多人獲救，菲律賓移民局對此表示擔憂。本報資料照片

愈來愈多菲律賓女子被誘騙到外國擔任代理孕母，光是今年就有20多人獲救，菲律賓移民局對此表示擔憂。

菲律賓移民局長維亞杜（Joel Anthony Viado）今天透過新聞稿說，移民局人員15日又於馬尼拉國際機場截獲1名現年37歲的潛在受害人，這名女子在登機前往喬治亞（Georgia）大城巴統（Batumi）之前獲救。

這名女子聲稱自己是銷售助理，準備前往巴統談生意，但在後續詢問中坦承，有身分不明的客戶，以懷孕期間每月2萬8000披索（約新台幣1萬5500元）、分娩後再給50萬披索的代價，讓她擔任代理孕母。

這已經是菲律賓移民局近年來第7次在機場截獲此類受害人。移民局表示，代理孕母逐漸成為菲國新型人口販運趨勢，不法集團以金錢及各種福利誘騙菲律賓婦女上鉤，但到了國外就遭到剝削及虐待。

另一方面，菲律賓駐柬埔寨大使館數週前才剛在柬埔寨救出20名菲籍婦女，其中13人已經懷孕，目前送到當地醫院照護，另7人正準備受孕，外交部正在協調營救返菲。

菲律賓外交部當時說，不法分子先是透過網路誘騙菲律賓婦女到其他東南亞國家，然後再帶到柬埔寨，以人工方式讓她們受孕，孩子出生後交給嬰兒販賣集團。

維亞杜對菲籍婦女擔任代理孕母案件增多感到憂慮，並警告，出國擔任代理孕母涉及誘騙或恫嚇，可視為人口販運行為，獲救女子將接受協助，招募者將被提出告訴。

代理孕母 移民 菲律賓

延伸閱讀

台科大攜手高職生推生命教育 深入菲國探索社會責任

台科大與三重商工合作 深入菲律賓倡導生命教育

統一超小金雞菲律賓7-11破4000店 明年將加大投資

熱帶風暴潭美未登陸已釀傷亡 菲律賓停班停課嚴陣以待

相關新聞

台北故事映像柏林 楊德昌9部電影數位修復版首登歐洲

「台北故事楊德昌」影展將於25日在柏林德意志歷史博物館軍械庫電影院（Zeughaus Kino）展開，在建築師貝聿銘設計...

金錢誘騙菲律賓婦女出國 擔任代理孕母案件增多

愈來愈多菲律賓女子被誘騙到外國擔任代理孕母，光是今年就有20多人獲救，菲律賓移民局對此表示擔憂

「小王子」珍本打字稿拍賣 預計要價至少4000萬

英國倫敦的1間珍本書專賣店正拍賣法國作家聖修伯里的世界名著「小王子」（Le Petit Prince）原版打字稿，預估拍...

颱風潭美重創菲律賓釀至少26死 逾16萬人被迫撤離家園

菲國官員今天表示，颱風潭美在菲律賓東北方海岸登陸，迄今造成至少26人喪命，並迫使超過16萬人撤離家園

強烈氣旋達那來襲 印度東岸疏散至少110萬人

強烈氣旋達那（Cyclone Dana）即將撲向印度東岸。印度多名官員今天宣布，該地區至少有110萬名居民已前往內陸避難

恐賠百萬！員工翻譯笑話失敗「全場沒人笑」遭飆罵 日本Yogibo會長被控職場霸凌

日本知名懶骨頭沙發Yogibo會長木村誠司2023年在海外出差期間，斥責一名男性職員口譯時沒有把笑話翻譯好，導致美國團隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。