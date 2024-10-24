快訊

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

颱風潭美重創菲律賓釀至少26死 逾16萬人被迫撤離家園

中央社／ 馬尼拉24日綜合外電報導
菲國官員今天表示，颱風潭美在菲律賓東北方海岸登陸，迄今造成至少26人喪命，並迫使超過16萬人撤離家園。圖／美聯社
菲國官員今天表示，颱風潭美在菲律賓東北方海岸登陸，迄今造成至少26人喪命，並迫使超過16萬人撤離家園。圖／美聯社

菲國官員今天表示，颱風潭美在菲律賓東北方海岸登陸，迄今造成至少26人喪命，並迫使超過16萬人撤離家園。

路透社報導，在菲國當地稱為強烈熱帶風暴克莉絲汀（Kristine）的颱風潭美，在菲律賓主要島嶼呂宋島降下大豪雨，引發大規模洪患和土石流

菲國氣象局於當地時間上午11時發布氣象預報指出，颱風潭美挾帶每小時95公里的最大持續風速向西移動，正穿越菲國北部的科迪勒拉（Cordillera）山區朝南海前進。

菲國氣象局示警北部若干省份，嚴防豪雨、水患、土石流與暴潮（storm surge）。

菲國官員表示，颱風過去數日奪走的人命，有許多是在中部畢科爾區（Bicol Region）洪患中溺斃或者命喪土石流，包括那加市（Naga）今天通報的14死。

菲律賓民防部門表示，洪水淹沒平房屋頂後，居民紛紛逃離家園，超過16萬3000人正在收容中心避難，大部分居民來自畢科爾區。

一般而論，每年平均有20個颱風侵襲菲律賓，通常會為當地帶來強風驟雨，並且引發致命的土石流。

土石流 菲律賓 颱風

延伸閱讀

整理包／颱風潭美「雨彈狂炸」！宜蘭1高中晚間停課 全台24日停班停課資訊一覽

台科大攜手高職生推生命教育 深入菲國探索社會責任

統一超小金雞菲律賓7-11破4000店 明年將加大投資

熱帶風暴潭美未登陸已釀傷亡 菲律賓停班停課嚴陣以待

相關新聞

台北故事映像柏林 楊德昌9部電影數位修復版首登歐洲

「台北故事楊德昌」影展將於25日在柏林德意志歷史博物館軍械庫電影院（Zeughaus Kino）展開，在建築師貝聿銘設計...

金錢誘騙菲律賓婦女出國 擔任代理孕母案件增多

愈來愈多菲律賓女子被誘騙到外國擔任代理孕母，光是今年就有20多人獲救，菲律賓移民局對此表示擔憂

「小王子」珍本打字稿拍賣 預計要價至少4000萬

英國倫敦的1間珍本書專賣店正拍賣法國作家聖修伯里的世界名著「小王子」（Le Petit Prince）原版打字稿，預估拍...

颱風潭美重創菲律賓釀至少26死 逾16萬人被迫撤離家園

菲國官員今天表示，颱風潭美在菲律賓東北方海岸登陸，迄今造成至少26人喪命，並迫使超過16萬人撤離家園

強烈氣旋達那來襲 印度東岸疏散至少110萬人

強烈氣旋達那（Cyclone Dana）即將撲向印度東岸。印度多名官員今天宣布，該地區至少有110萬名居民已前往內陸避難

恐賠百萬！員工翻譯笑話失敗「全場沒人笑」遭飆罵 日本Yogibo會長被控職場霸凌

日本知名懶骨頭沙發Yogibo會長木村誠司2023年在海外出差期間，斥責一名男性職員口譯時沒有把笑話翻譯好，導致美國團隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。