颱風潭美重創菲律賓釀至少26死 逾16萬人被迫撤離家園

菲國官員今天表示，颱風潭美在菲律賓東北方海岸登陸，迄今造成至少26人喪命，並迫使超過16萬人撤離家園。

路透社報導，在菲國當地稱為強烈熱帶風暴克莉絲汀（Kristine）的颱風潭美，在菲律賓主要島嶼呂宋島降下大豪雨，引發大規模洪患和土石流。

菲國氣象局於當地時間上午11時發布氣象預報指出，颱風潭美挾帶每小時95公里的最大持續風速向西移動，正穿越菲國北部的科迪勒拉（Cordillera）山區朝南海前進。

菲國氣象局示警北部若干省份，嚴防豪雨、水患、土石流與暴潮（storm surge）。

菲國官員表示，颱風過去數日奪走的人命，有許多是在中部畢科爾區（Bicol Region）洪患中溺斃或者命喪土石流，包括那加市（Naga）今天通報的14死。

菲律賓民防部門表示，洪水淹沒平房屋頂後，居民紛紛逃離家園，超過16萬3000人正在收容中心避難，大部分居民來自畢科爾區。

一般而論，每年平均有20個颱風侵襲菲律賓，通常會為當地帶來強風驟雨，並且引發致命的土石流。