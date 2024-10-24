恐賠百萬！員工翻譯笑話失敗「全場沒人笑」遭飆罵 日本Yogibo會長被控職場霸凌

日本知名懶骨頭沙發Yogibo會長木村誠司2023年在海外出差期間，斥責一名男性職員口譯時沒有把笑話翻譯好，導致美國團隊成員都沒有笑，「打亂我的節奏」，還罵對方「不能100％翻譯出來就沒有價值」，遭員工以職場霸凌求償1180萬日圓（約新台幣248萬元）。

讀賣電視台、產經新聞報導，該名男職員以受到職場霸凌為由，8月9日在大阪地方法院對公司及木村誠司提起訴訟，要求損害賠償。

根據訴狀，該名男性在2020年7月入職Yogibo位於日本的販售代理店。日本代理店在2021年收購美國總公司後，當時的社長木村誠司於是成為新公司的最高管理人。截至目前為止，Yogibo在日本有100多家門市，並在美國、韓國、台灣、泰國和新加坡等地設有分店。

儘管這名男職員入職時不是作為翻譯被聘用，但他也負責在前往美國洽公時，替時任社長的木村等人翻譯。在去年9月為期一個月的美國出差期間，這名男職員因為未能即時理解木村的發言，以及沒有理解他的笑話，沒有翻譯好，導致美國團隊成員都沒有笑，受到木村訓斥，「你打斷了我的節奏，罪責重大」，一直罵到凌晨。

木村要求他必須提供「100％的翻譯」，聲稱他做不到這點就「沒有價值」，要他承諾完美翻譯每一字、每一句，還對他口出惡言，說「你是在小看我嗎？你知道我是誰嗎？我可是Yogibo的社長喔！」。

木村隨後告知男職員，「今天休息，你去睡覺吧」，於是男職員就留在住宿地點休息。木村卻打電話給他說，「你這傢伙還真的在睡覺，你把工作當成什麼了？」

男職員由於精神受到嚴重壓力，身體狀況惡化，向公司報告後，選擇在出差途中返回日本。然而就在他回國之前，木村在通訊軟體LINE傳訊息說，男職員「在工作途中放棄是重罪，你有做好心理準備吧？」。

回國後，男職員被診斷為「適應障礙」。他向公司報告出差期間發生的事情，但公司回復稱「無法確認有霸凌行為」。

此外，公司還稱男職員在做翻譯工作時「違反業務指示」，並稱他因為健康惡化而回國為「放棄職場」，對他進行降職處分。同時，他就此事向周遭同事諮詢的行為，也被認定為「違反職場秩序」，被處停職12天，而且在這之後的一個月，他的加班時間超過了160個小時。

男職員提起訴訟時仍在停職狀態。他今天在大阪市召開記者會時表示，「我最希望的是來自對方誠懇的道歉」。Yogibo則表示，「不存在職場霸凌的事實，我們將透過訴訟進行抗辯。關於長時間工作的問題，我們確認有不正確的考勤登錄資訊，正在查核工作資訊。」