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不法獲利63萬...涉嫌從走私大谷翔平仿冒球衣販售 日44歲男遭逮

中央社／ 東京24日專電
美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平。圖／歐新社
美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平。圖／歐新社

東京海關以違反「關稅法」，向日本福島地方檢察廳告發44歲男性公司職員田村拓也。他被懷疑在網路上販售從中國走私的美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平仿冒球衣，不法獲利約300萬日圓（約新台幣63萬元）。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，家住島根縣益田市的田村今年1月18日至26日，分5次試圖從中國走私34套大谷在道奇隊，以及前東家天使隊的仿冒球衣，上頭還印有Nike標誌，被懷疑違反關稅法。

由於他攜帶的球衣，名字縫製方式以及包裝，與正品相比明顯粗糙，被成田機場海關工作人員在檢查時發現。

田村在接受調查時供稱，「想要通過銷售假貨來補貼生活費」。他涉嫌在網路上販售假貨，至今已經獲利300萬日圓。

田村在本月被福島縣警方逮捕，在他家中還查獲道奇隊投手山本由伸的仿冒球衣等共360套。

仿冒 假貨 日本 走私

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