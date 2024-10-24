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機輪故障...日本琉球空中通勤連兩天取消全數航班 逾3千旅客受影響
經營日本沖繩縣各離島航線的琉球空中通勤（RAC）因為無法釐清旗下客機的機輪故障原因，繼昨天之後今天也宣布取消全部41架航班，兩天總共影響3031名旅客。
「琉球新報」報導，RAC指出，一架機型為DHC-8-400的飛機22日晚間受檢時，右側起落架的外側機輪氣壓下降，且固定相同起落架內側與外側機輪的部分螺帽鬆掉。經確認，RAC旗下5架飛機都出現螺絲與螺帽等零件鬆掉情形。
RAC為此於昨天宣布，在確定安全之前，取消當天全數41架航班。這也因此影響昨天1516名旅客，再加上今天41個航班全數停擺衝擊1515人，兩天總共3031人受影響。
RAC的母公司日本越洋航空（JTA）為了因應這項狀況，今天安排4個架次的飛機往來那霸機場與久米島充當臨時航班。
RAC過去未曾發生過類似事件，正在加緊釐清原因。
「沖繩時報」報導，仍不清楚航班何時恢復正常，影響時間可能會延長。
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