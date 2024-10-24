快訊

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

機輪故障...日本琉球空中通勤連兩天取消全數航班 逾3千旅客受影響

中央社／ 東京24日綜合外電報導
經營日本沖繩縣各離島航線的琉球空中通勤（RAC）因為無法釐清旗下客機的機輪故障原因，繼昨天之後今天也宣布取消全部41架航班，兩天總共影響3031名旅客。示意圖／ingimage
經營日本沖繩縣各離島航線的琉球空中通勤（RAC）因為無法釐清旗下客機的機輪故障原因，繼昨天之後今天也宣布取消全部41架航班，兩天總共影響3031名旅客。示意圖／ingimage

經營日本沖繩縣各離島航線的琉球空中通勤（RAC）因為無法釐清旗下客機的機輪故障原因，繼昨天之後今天也宣布取消全部41架航班，兩天總共影響3031名旅客。

「琉球新報」報導，RAC指出，一架機型為DHC-8-400的飛機22日晚間受檢時，右側起落架的外側機輪氣壓下降，且固定相同起落架內側與外側機輪的部分螺帽鬆掉。經確認，RAC旗下5架飛機都出現螺絲與螺帽等零件鬆掉情形。

RAC為此於昨天宣布，在確定安全之前，取消當天全數41架航班。這也因此影響昨天1516名旅客，再加上今天41個航班全數停擺衝擊1515人，兩天總共3031人受影響。

RAC的母公司日本越洋航空（JTA）為了因應這項狀況，今天安排4個架次的飛機往來那霸機場與久米島充當臨時航班。

RAC過去未曾發生過類似事件，正在加緊釐清原因。

「沖繩時報」報導，仍不清楚航班何時恢復正常，影響時間可能會延長。

日本 機場 沖繩 琉球 航班

延伸閱讀

日本10幾度竟不冷？他體感「涼爽」只需穿薄外套 網曝主因：無關濕度

未來很難在便利商店內用了？日本全家宣布將大幅削減2000間有座位的門市

全國身心障礙機構組隊參加拔河比賽 日本也派隊交流

7-ELEVEN「i划算」平台即日起限時限量開賣日本青森「蜜桃土岐蘋果」

相關新聞

台北故事映像柏林 楊德昌9部電影數位修復版首登歐洲

「台北故事楊德昌」影展將於25日在柏林德意志歷史博物館軍械庫電影院（Zeughaus Kino）展開，在建築師貝聿銘設計...

金錢誘騙菲律賓婦女出國 擔任代理孕母案件增多

愈來愈多菲律賓女子被誘騙到外國擔任代理孕母，光是今年就有20多人獲救，菲律賓移民局對此表示擔憂

「小王子」珍本打字稿拍賣 預計要價至少4000萬

英國倫敦的1間珍本書專賣店正拍賣法國作家聖修伯里的世界名著「小王子」（Le Petit Prince）原版打字稿，預估拍...

颱風潭美重創菲律賓釀至少26死 逾16萬人被迫撤離家園

菲國官員今天表示，颱風潭美在菲律賓東北方海岸登陸，迄今造成至少26人喪命，並迫使超過16萬人撤離家園

強烈氣旋達那來襲 印度東岸疏散至少110萬人

強烈氣旋達那（Cyclone Dana）即將撲向印度東岸。印度多名官員今天宣布，該地區至少有110萬名居民已前往內陸避難

恐賠百萬！員工翻譯笑話失敗「全場沒人笑」遭飆罵 日本Yogibo會長被控職場霸凌

日本知名懶骨頭沙發Yogibo會長木村誠司2023年在海外出差期間，斥責一名男性職員口譯時沒有把笑話翻譯好，導致美國團隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。