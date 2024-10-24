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照顧癱瘓尪6年 大馬人妻不離不棄…丈夫痊癒竟改娶別人

聯合新聞網／ 綜合報導
努如六年來不離不棄照顧行動不便的丈夫。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
努如六年來不離不棄照顧行動不便的丈夫。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

馬來西亞一名女子在丈夫車禍後，不離不棄照顧了丈夫整整六年。想不到丈夫康復以後，不但選擇跟女子離婚，甚至還娶了別的女人，引發網友留言批評丈夫根本「沒有心」。

ODDITYCENTRAL報導，努如（Nurul Syazwani）的丈夫因為車禍臥病在床，過去六年來，努如一直不離不棄地陪伴在側，她不但要用鼻胃管餵食丈夫、幫他換尿布，還要幫丈夫洗澡、照顧兩人的孩子。

努如常在社群媒體上記錄自己照顧丈夫的生活，吸引超過3萬名粉絲。丈夫在經過六年的照護及復健後，終於成功恢復，能再次行走。想不到丈夫康復後不但沒有感謝努如的付出，反而宣布要離婚娶別人，引發網友震驚與批評。

努如在臉書上發文寫道：「恭喜我的前夫，希望你與你選擇的那位過得開心。艾贊（Aifa Aizam），請像我一樣好好照顧他，我已經完成我的工作，現在輪到妳接手了。」不過這篇發文目前已經遭到刪除。

據悉兩人的離婚於10月4日正式生效，消息立刻在馬來西亞社群媒體上迅速傳開。許多粉絲無法接受，認為丈夫這樣「回報」努如的多年付出，根本是忘恩負義。有網友認為丈夫這麼做對無怨無悔付出的努如來說，一定造成了深深的傷害。一名網友就留言批評「世界上怎麼會有這麼忘恩負義的人？他根本沒有心吧。」

儘管如此，努如在貼文中表示，她覺得前夫「已經履行了他的義務」，呼籲網友不要再肉搜丈夫和新婚妻子。她強調，兩人已經達成共識，未來將共同撫養女兒。但努如的粉絲並不買單，即使努如已經刪除貼文，網友仍砲火猛烈，認為丈夫的決定令人失望透頂。

丈夫 社群媒體 離婚 馬來西亞

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