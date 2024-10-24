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不怕忘帶駕照健保卡 義大利「數位皮夾」上路

中央社／ 羅馬24日專電
義大利「數位版」駕照與健保卡正式上路，未來警察攔檢或急診就醫，只需出示手機App內的數位證件即可，不必擔心忘了帶實體證件出門。示意圖／ingimage
義大利「數位版」駕照與健保卡正式上路，未來警察攔檢或急診就醫，只需出示手機App內的數位證件即可，不必擔心忘了帶實體證件出門。示意圖／ingimage

義大利「數位版」駕照與健保卡正式上路，未來警察攔檢或急診就醫，只需出示手機App內的數位證件即可，不必擔心忘了帶實體證件出門。

歐盟今年通過實施「歐洲數位身份架構」，預計在2026年之前，各會員國都將依據相同規範標準，推出「歐盟數位身份皮夾」（EU Digital Identity Wallets）。

義大利安莎（ANSA）通訊社報導，義大利已完成駕照、健保卡、殘疾傷病卡的數位化工作，近日開放5萬名義大利公民試用，試用者由政府部門以隨機方式挑選。

義大利版本的數位證件App稱作「It-Wallet」，研發期間約2年，在近日開放試用後，預計將在2025年前全面實施。目前「It-Wallet」已有超過4千萬人次下載，近日其中5萬名用戶收到「開啟試用」的推播通知。

報導稱，「It-Wallet」將分階段開放更多名額的用戶使用，預計11月6日起向25萬名用戶開放，11月30日向100萬用戶開放，自12月4日起向所有義大利公民開放。

報導指出，其他歐盟國家很快也都會加入使用「數位身分皮夾」的行列，最終目標是打造簡稱為「Eudi Wallet」的歐盟數位身分皮夾。這將使智慧型手機對民眾變得更不可或缺，現在許多人已習慣使用手機錢包消費，例如以Apple Wallet或Google Wallet付款。

報導指出，義大利盼透過推出「It-Wallet」，展現開拓數位領域的決心，不過目前實體證件尚未全面退役，公民並沒有強制下載「It-Wallet」的義務，數位證件僅供「離線」互動使用，數位版駕照也只能在義大利境內使用。

台灣亦有推動數位皮夾的規劃，數發部日前表示，數位皮夾預計11月中旬、12月在數發部內測試系統，規劃明年上半年跨部會跟內政部與衛福部進行驗證測試，力拚明年底上線。

健保卡 歐盟 義大利

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