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智利首都學校汽油彈爆炸 波及30名學生多人重傷

中央社／ 聖地牙哥23日綜合外電報導
智利有關當局表示，一群學生據稱在首都一所學校內處理汽油彈時引發爆炸，造成約30名學生受傷，其中有些人傷勢嚴重。圖／美聯社
智利有關當局表示，一群學生據稱在首都一所學校內處理汽油彈時引發爆炸，造成約30名學生受傷，其中有些人傷勢嚴重。圖／美聯社

智利有關當局表示，一群學生據稱在首都一所學校內處理汽油彈時引發爆炸，造成約30名學生受傷，其中有些人傷勢嚴重。

法新社報導，智利衛生部長阿吉勒拉（Ximena Aguilera）在記者會上說，聖地牙哥巴羅斯阿拉納國家寄宿學校（Barros Arana National Boarding School）的5名學生有生命危險。

根據美聯社，警督阿波諾斯（Fernando Albornoz）表示，一群15到18歲的在校學生在洗手間製造俗稱汽油彈的「莫洛托夫雞尾酒」（Molotov Cocktail）時，其中一枚發生爆炸。這些汽油彈是要在稍晚的抗議活動中丟擲，目前還不清楚爆炸原因。警方說，他們發現了可能用來製造爆裂物的瓶罐與燃料。

阿波諾斯說，這次爆炸導致「洗手間內的許多學生多處燒傷」。

智利媒體報導，這起爆發發生在畢業典禮準備期間，這些學生打算在典禮舉行時造成嚴重破壞。

內政部長杜哈（Carolina Toha）說：「這是一場悲劇。」她說，「莫洛托夫雞尾酒是武器」，不是「可接受的抗議工具」。

最近幾年，巴羅斯阿拉納國家寄宿學校的學生要求提供更多公共教育資源，因此經常參與示威活動並與警察爆發衝突。

智利 爆炸 畢業典禮

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