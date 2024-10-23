街道成河…熱帶風暴潭美逼近菲律賓 至少14死逾3萬人逃離家園
菲律賓救難人員今天艱難跋涉過深及胸口的洪水，救援被熱帶風暴潭美困住的居民。潭美在菲國目前導致至少14人喪生，隨著這場熱帶風暴接近東岸，逾3萬民眾被迫逃離家園。
法新社報導，潭美帶來的豪雨將街道變成河流，淹沒數座村莊，一些交通工具遭暴雨沖出的火山沉積物掩埋。
警方表示，隨著潭美逼近菲律賓主要島嶼呂宋島，菲國北部至少有3萬2000人逃離家園。
警方指出，在菲律賓首都馬尼拉東南方約400公里的畢科爾區（Bicol Region），洪災達到「超乎預期的高水位」，讓救援工作變得更複雜。
當地警方發言人告訴法新社：「我們派出警察救援隊，但他們難以進入部分地區，因為洪水水位相當高，水流也非常湍急。」
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