街道成河…熱帶風暴潭美逼近菲律賓 至少14死逾3萬人逃離家園

代孕行為至今在全球許多地方仍充滿爭議、各地都有支持與反對的聲浪。義大利國會在今年2024年10月16日便通過法案，擴大原本就已存在的代孕禁令，將前往其他代孕合法的國家，透過代孕生子的行為也列為非法，違法者最高可能面臨兩年監禁，和100萬歐元罰款。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）自上任以來一力推行高度保守的社會政策，禁止代孕也是她的施政重要規畫之一，早前她也公開批評代孕不人道，形同將嬰兒當成商品，與羅馬教廷立場呼應。在義大利，9成尋求海外代孕服務者是異性戀夫妻，不過也有批評者認為，該條禁令是針對LGBTQ人士而來。

2024-10-24 09:40