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印尼新總統愛貓「巴比」入住官邸 萌貓擁65萬粉絲登媒體版面

中央社／ 雅加達23日專電
巴比是普拉伯沃於2017年在雅加達南部領養的流浪貓，牠在社群媒體Instagram的帳號擁有65萬名粉絲，常成為印尼媒體關注焦點。 圖／擷自Instagram @bobbykertanegara
巴比是普拉伯沃於2017年在雅加達南部領養的流浪貓，牠在社群媒體Instagram的帳號擁有65萬名粉絲，常成為印尼媒體關注焦點。 圖／擷自Instagram @bobbykertanegara

印尼總統普拉伯沃20日就任，他的愛貓巴比也跟著搬進總統府，引發討論。巴比在社群媒體擁有超高人氣，在大選時成為媒體焦點，使普拉伯沃的愛貓形象深植人心，與過去的軍事強人特質有很大差異。

巴比（Bobby Kertanegara）的高人氣吸引許多印尼名人爭相合影。像是大印尼行動黨（Gerindra）議員木蘭（Mulan Jameela）和商界大亨巴克利（AnindyaBakrie），都在社群媒體發布與巴比的合照。

印尼總統普拉伯沃（左）的愛貓形象深植人心。 圖／擷自社群平台X @prabowo
印尼總統普拉伯沃（左）的愛貓形象深植人心。 圖／擷自社群平台X @prabowo

軍人出身的普拉伯沃（Prabowo Subianto）20日就任，隨後帶著巴比搬入總統府「獨立宮」（IstanaMerdeka）。

巴比是普拉伯沃於2017年在雅加達南部領養的流浪貓，牠在社群媒體Instagram的帳號擁有65萬名粉絲，常成為印尼媒體關注焦點。

普拉伯沃就任隔天，巴比的Instagram帳號發布影片，普拉伯沃在影片中撫摸推車裡的巴比，並對牠說：「想看看你的新房間嗎？」該影片至今吸引逾715萬人次觀看及逾33萬個讚。

巴比所坐的推車還引發話題。CNBC印尼頻道（CNBC Indonesia）21日報導，該寵物推車售價為620萬印尼盾（約新台幣1萬2728元）。

巴比是普拉伯沃擁有的其中一隻寵物貓，他還有另外3隻貓，分別叫米卡（Mika）、米基（Miki）和米哥（Miko）。巴比知名度竄升是因為普拉伯沃2019年在大印尼行動黨的會議上餵牠吃東西，引發網友討論。

今年2月總統選舉過程中，巴比再次成為媒體焦點。普拉伯沃也常公布與巴比的合照，使他的愛貓形象深植人心。

Instagram 印尼 大選 寵物 浪貓 社群媒體

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