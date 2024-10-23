快訊

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

台中「秋健身」才促銷就傳倒閉 消保官：快向發卡銀行申請止付

黃牛之亂再現 被問跟李遠一樣討厭周杰倫？蔣萬安這樣回答

聽新聞
0:00 / 0:00

還在京都人擠人？全球25個最佳旅遊勝地 國家地理雜誌改推日本金澤

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
說起台灣人最愛的旅遊勝地，日本肯定榜上有名，京都更是許多遊客體驗日本傳統文化的熱門城市。 歐新社
說起台灣人最愛的旅遊勝地，日本肯定榜上有名，京都更是許多遊客體驗日本傳統文化的熱門城市。 歐新社

想體驗日本傳統文化，別再到京都人擠人。「國家地理」雜誌今天推薦全球25個最佳旅遊勝地，包括距離京都不遠的金澤，強調既可走訪藝妓區，還能一探有400年歷史的金箔文化。

從穿越馬來西亞的豪華火車之旅，到瓜地馬拉的活火山徒步旅行，「國家地理」（National Geographic）雜誌今天公布由探險家、攝影師和編輯精心評選的2025年世界25個最佳旅遊地點。

說起台灣人最愛的旅遊勝地，日本肯定榜上有名，京都更是許多遊客體驗日本傳統文化的熱門城市。疫情過後，京都因大量外國觀光客湧入而飽受「觀光公害」所苦，市政府甚至封閉歷史悠久的祇園地區部分街道。

想體驗道地日本風情，距離京都僅2小時火車車程的金澤是不錯選擇。

雜誌指出，到金澤旅遊既不用人擠人，又能在木造茶屋櫛比鱗次的街道上一探藝妓區、走訪日本3大名園之一的兼六園以及江戶時代武士區。這裡更是日本擁有400年歷史的「緣付金箔」的產地。

除了日本，台灣旅客熟悉的泰國曼谷也入列。

雜誌指出，曼谷是新舊交融之都，令人陶醉。巿中心摩天大樓、豪華購物中心和高檔酒店林立。作為藝術與設計重鎮，曼谷藝術雙年展（Bangkok ArtBiennale）、曼谷國際電影節（Bangkok InternationalFilm Festival）等藝壇盛事圍繞新興的邦叻區（BangRak）舉辦。曼谷同時保有豐富的泰國文化遺產。

台灣友邦瓜地馬拉的古城安地瓜（Antigua）也名列其中。安地瓜是瓜地馬拉最有名的國際觀光勝地，於西元1543年建城，是西班牙當年殖民中美洲地區的首府，以保存大量的巴洛克式建築和殖民文化風情而聞名。

雜誌推薦，到安地瓜必須徒步登上海拔3900公尺的阿加迪南哥火山（volcán Acatenango），才能欣賞鄰近的火峰火山（volcán de Fuego）噴發的壯觀景色。報導另推薦遊客可選擇「以艱苦的徒步旅行，穿越咖啡園區和雲霧繚繞的山林」，體驗瓜地馬拉豐富的風土民情。

潛水和攀岩在台灣也有愈來愈熱門的趨勢。雜誌推薦2個令人意想不到的旅遊地點：紐西蘭的北地大區（Northland）和印度的蘇魯山谷（Suru Valley）。

雜誌指出，國際旅客抵達紐西蘭第一大城奧克蘭（Auckland）後，大多南行繼續旅程，但人跡罕至的北地大區是個絕佳潛水地點。當地有溫暖水域，普爾奈茨群島（Poor Knights）海洋保護區內還有在紐西蘭其他地方看不到的魚種。由於復育有成，遊客可在陸地上一親瀕危紐西蘭國鳥奇異鳥芳澤。

與此同時，攀岩活動正在印度掀起風潮，風景壯麗的蘇魯山谷便是新興攀岩路線之一。

位在印度北部拉達克（Ladakh）地區的蘇魯山谷被白雪皚皚的山峰環繞，多不勝數的花崗岩巨石讓各種技術水準的攀岩玩家皆可嘗試。每年8、9月，來自全球的攀岩者齊聚「蘇魯戶外節」（Suru OutdoorFest），挑戰約500個巨石難題。

京都 台灣人 日本 曼谷 瓜地馬拉 觀光

延伸閱讀

邀集百年歷史名店齊聚 新竹SOGO秋季日本展開跑

日本大和西高校到新竹交流 體驗網版印刷嚐美食

MLB／日本社長也放棄！出價破1億仍搶不到大谷50轟球

日本6年來最大IPO！東京地下鐵現金股利高 開盤首日飆漲近5成

相關新聞

義大利最嚴格代孕禁令：海外代孕入罪，可處2年監禁和100萬歐元罰款

代孕行為至今在全球許多地方仍充滿爭議、各地都有支持與反對的聲浪。義大利國會在今年2024年10月16日便通過法案，擴大原本就已存在的代孕禁令，將前往其他代孕合法的國家，透過代孕生子的行為也列為非法，違法者最高可能面臨兩年監禁，和100萬歐元罰款。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）自上任以來一力推行高度保守的社會政策，禁止代孕也是她的施政重要規畫之一，早前她也公開批評代孕不人道，形同將嬰兒當成商品，與羅馬教廷立場呼應。在義大利，9成尋求海外代孕服務者是異性戀夫妻，不過也有批評者認為，該條禁令是針對LGBTQ人士而來。

韓父送小五女兒10萬元精品包「教經濟學」 妻阻反被罵：想讓她貧困嗎

從小培養經濟觀念是好事，但父母該怎麼教導孩子的價值觀呢？韓國一名爸爸買了上萬精品包要送女兒，認為讓女兒從小接觸奢侈品，長大後就會成為「會賺錢的人」，媽媽則認為給孩子奢侈品沒有意義，夫妻因價值觀之爭僵持不下。

街道成河…熱帶風暴潭美逼近菲律賓 至少14死逾3萬人逃離家園

菲律賓救難人員今天艱難跋涉過深及胸口的洪水，救援被熱帶風暴潭美困住的居民。潭美在菲國目前導致至少14人喪生，隨著這場熱帶...

影／超越大陸！德國急缺勞動力 印度在德留學生數量登頂

目前，大約有13.7萬印度人在德國工作。但是急缺勞動力的德國需要更多的外國年輕人。在這一背景下，越來越多的印度學生來到德國留學，其總數已經超越土耳其、大陸在德留學生，位居第一。德國聯邦政府也在今年10月出爐了吸納印度人才戰略。

印尼新總統愛貓「巴比」入住官邸 萌貓擁65萬粉絲登媒體版面

印尼總統普拉伯沃20日就任，他的愛貓巴比也跟著搬進總統府，引發討論。巴比在社群媒體擁有超高人氣，在大選時成為媒體焦點，使...

還在京都人擠人？全球25個最佳旅遊勝地 國家地理雜誌改推日本金澤

想體驗日本傳統文化，別再到京都人擠人。「國家地理」雜誌今天推薦全球25個最佳旅遊勝地，包括距離京都不遠的金澤，強調既可走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。