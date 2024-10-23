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南韓首爾計劃將94％地上鐵路地下化 以提振沒落地區發展
南韓首都首爾市政府23日宣布，計劃把該城市94%的地上鐵路地下化，以創造更多的可重劃土地，改造為公園綠地或文化和商業設施，這對平衡都市發展而言也十分重要。
韓聯社報導，首爾市政府表示，將把目前市內全長71.6公里的地上鐵路路段中的67.6公里地下化，或相當於整體的94%，將影響到39個車站，可能會在2027年開始動工。
這項計畫預計將創造122萬平方公尺的可重劃土地，將做為公園綠地。也有些受影響車站將開發成大型文化和商業設施，例如位在首爾南部的永登浦站，和首爾西部的新村站。
首爾市長吳世勳表示：「鐵路過去曾是城市的成長動力，幫助主要車站附近地區成為發展中樞。不過，由於噪音、振動、粉塵、與中心地區的脫離，以及周遭地區的沒落等問題，地上鐵路和車站如今已變成都市發展的阻礙。」
市政府估計，這項鐵路地下化計畫的成本將為約25.6兆韓元（185億美元），但由於總開發收入預料將達31兆韓元，估計市政府將可不需追加預算。
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