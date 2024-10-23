日本出現首相官邸假網站 官方呼籲提高警覺
日本政府已經證實出現假冒首相官邸官網的網站，且這個假網站勸誘民眾輸入個人資料。內閣官房副長官青木一彥今天就此呼籲，進入官邸網站時要留意是否為正確網址。
日本放送協會（NHK）報導，首相官邸官網昨天發布聲明指出確認出現假網站，並警告民眾若進入類似的惡質網站恐有受害之虞，像是個資被盜等狀況。
青木說明，官方已經獲得合作廠商的協助採取相關措施，阻擋有人進入這次出現的假網站。他也表示，「將持續與相關部會合作，不鬆懈地因應狀況」。
打理首相官邸官網的內閣廣報室指出，迄今未傳出因為這次假網站而受害的資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言