日本出現首相官邸假網站 官方呼籲提高警覺

日本政府已經證實出現假冒首相官邸官網的網站，且這個假網站勸誘民眾輸入個人資料。內閣官房副長官青木一彥今天就此呼籲，進入官邸網站時要留意是否為正確網址。

日本放送協會（NHK）報導，首相官邸官網昨天發布聲明指出確認出現假網站，並警告民眾若進入類似的惡質網站恐有受害之虞，像是個資被盜等狀況。

青木說明，官方已經獲得合作廠商的協助採取相關措施，阻擋有人進入這次出現的假網站。他也表示，「將持續與相關部會合作，不鬆懈地因應狀況」。

打理首相官邸官網的內閣廣報室指出，迄今未傳出因為這次假網站而受害的資訊。