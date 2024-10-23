追極光更方便！台駕照可直接換加拿大育空駕照 台人拍手叫好

加拿大育空（Yukon）是全球的熱點之一，也吸引不少台灣青年到當地打工兼度假，即日起若到育空，可以直接免試換發當地駕照。不少當地台灣人對新政策拍手叫好。

駐溫哥華辦事處處長劉立欣代表交通部，於10月18日與加拿大育空公路建設廳完成「台灣-育空特區免試互換駕照瞭解備忘錄」之簽署，即刻生效。

持交通部核發的B、C、D、E類有效駕照且有育空居留及居住證明的台灣民眾，可於特區免試換發第5級的普通駕照，而持第5級普通駕照且旅居在台的育空民眾，則可在台換發B類台灣駕照。

加拿大總共有10個省份、3個特區。自2008年交通部與魁北克省達成免試互換駕照以來，至2018年已陸續與10省完成免試互換駕照協議。今年7月19日與西北特區（Northwest Territories）簽署協議，育空特區則成為第12個與台灣互換駕照的地方政府，如今只剩下努納武特特區（Nunavut）尚未簽署協議。

劉立欣對中央社表示，免試互換駕照是很實用福利，「大幅提升旅加國人及旅台加拿大人在工作、求學及生活的便利性。」

她並指出，今明兩年正值極光爆發期，育空是觀賞極光的旅遊勝地，當地政府不僅力推觀光，也積極招商，希望外資進駐。「育空政府對台灣非常友善，很歡迎台灣人才和資金進駐，激盪出新的火花。」

育空台灣同鄉會會長王凡開心地說，這真是「德政」，相信會吸引更多台灣人到育空體驗生活。

她對中央社說：「記得2018年剛搬到育空，最不滿的就是明明有近20年的駕駛經驗，卻仍需要重新考筆試和路試，過關才能拿到駕照。」

儘管王凡早已經拿到育空駕照，但她知道很多台灣青年到育空打工度假，不容易拿到育空駕照，不能開車是一大麻煩，因此她不時敦促育空政府做出改變。

她說，「一些剛從台灣來的人，可能語言不太好，要讀厚厚一本關於駕照筆試的書並不容易，不少人筆試不及格，無法拿到駕照。冬天下雪的時候，靠雙腳行走、搭公共交通工具，挺辛苦的。」

王凡趁機推銷育空，鼓勵有意到加拿大留學或打工者選擇育空做為落腳處。「育空首府白馬市（Whitehorse）非常美麗，是一個正在蓬勃發展的城市，不像溫哥華和多倫多人口多，物價又昂貴，很適合年輕人築夢。」