日本京都今年「夏日」占44％ 全球暖化創觀測史新高紀錄
受到各種氣象因素影響，日本京都市今年至今已出現161天「夏日」，占全年約44%，創當地觀測史新高紀錄。如果全球持續暖化，京都市未來一年可能會有近半時間是「夏日」。
根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」。
日本京都新聞報導，儘管今天是二十四節氣之一的「霜降」，但京都市依舊是氣溫超過攝氏25度的「夏日」。這種今年「夏日」占全年高達約44%的情況，似乎在打破所謂的「四季」概念。
京都地方氣象台表示，到今天上午10時止，京都市最高氣溫為26.7度，較往年高出逾4度。
即使時序進入10月，由於西風帶偏北蛇行、暖空氣滯留在日本附近，加上南風朝日本海上空的低氣壓及鋒面流入，造成氣溫上升。
根據統計，京都市在1991年到2020年每年平均出現142.6天「夏日」，但今年已大幅超越往年水準，甚至多於更為南方的鹿兒島市（年平均160.9天「夏日」）及鹿兒島縣屋久島（年平均150天「夏日」）。
京都地方氣象台表示，今年從春天開始就持續高溫趨勢，4月的時候睽違12年再現逾30度高溫，且「猛暑日」天數與「熱帶夜」（夜間最低氣溫逾25度）天數也分創紀錄，這種情況跟太平洋高壓強度持續及長期暖化帶來的影響都有關係。
氣象台說，如果暖化持續下去，令人憂慮未來一年有近半時間都屬於「夏日」的氣候恐將成常態。
根據預測，京都市一直到10月29日止，最高氣溫將介於24度到26度間，因此今年破紀錄的「夏日」天數將會繼續增加。
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