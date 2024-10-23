熱帶風暴潭美未登陸已釀傷亡 菲律賓停班停課嚴陣以待

熱帶風暴潭美直撲菲律賓東海岸而來，當地政府機關今天停止上班、學校停課，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）下令於潭美登陸前做好防災準備。

路透社報導，菲律賓大氣地球物理和天文管理局（PAGASA）上午11時發布的公告指出，目前潭美（Trami）中心約在距離奧羅拉省（Aurora）東部城鎮卡西古蘭（Casiguran）200公里處，預計今天晚間至明天清晨登陸。

台灣中央氣象署昨天已將潭美升格為輕度颱風。

小馬可仕下令政府機構密切注意未來幾天的降雨量，預先部署政府資源、了解民眾需求。

他在防災會議上表示：「最糟的情況恐怕還沒有到來，讓我們都做好準備。」

官員表示，潭美昨天已讓中部的畢科爾區（BicolArea）降下傾盆大雨，洪水淹到與平房屋頂一樣高，居民被迫逃離家園。救災官員表示，河流氾濫並引發山洪暴發。

民防官員指出，瑪斯貝特省（Masbate）帕拉納斯鎮（Palanas）據報已有至少一人遭掉落的樹枝擊中而罹難，另有5人受傷、多人失蹤。