快訊

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

要在台東蓋戰備道...軍方竟不給縣長面子 讓議員苦等2小時

藍營中市黨部副主委葉欲立捲性騷疑雲 請辭獲准發聲了

日本男子因38年前命案坐牢7年 法院同意再審

中央社／ 東京23日綜合外電報導

日本一名男子因38年前一起命案被依殺人罪問罪並坐牢7年。他出獄後二度聲請再審，名古屋高等法院金澤分院今天認為，被視為有罪根據的目擊者證詞不可信，因此同意再審。

日本放送協會（NHK）、共同社、「每日新聞」報導，目前59歲的前川彰司因為福井縣15歲國三女生高橋智子1986年3月在家遭到殺害，被依殺人罪問罪。

福井地方法院1990年一審判他無罪，不過1995年名古屋高院金澤分院的二審逆轉一審判決，認定前川有罪且判處他7年有期徒刑，最高法院1997年認定有罪定讞。

前川一直都主張自己被冤枉，服刑結束後的2004年第一度聲請再審，名古屋高院金澤分院當時否定目擊證詞等2011年同意再審，不過後來因為檢方提出異議且獲名古屋高等法院與最高法院認可，2014年再審告吹。

這起案件最大的爭點是數名相關人士證詞的可信度，亦即「命案發生當晚看到前川穿著沾有血跡的衣物」。辯方律師團對此主張，「證詞是警察強行誘導等捏造出來的產物」；而檢方則認為「證詞的大意一致因此可信」。

辯方2022年二度向名古屋高院金澤分院聲請再審，並提出新證據，其中包含提交案件相關人員證詞的實驗結果，證詞聲稱衣物沾有血跡的前川曾乘坐車輛，但實驗顯示車內未檢驗出血液反應。

而名古屋高等法院金澤分院審判長山田耕司今天指出，「難以排除當時辦案陷入僵局的調查機關，透過誘導等不當方式蒐集證詞的疑慮，因此無法信任證詞」。

山田也表示，「關於前川被指控為犯人，不認同超出合理懷疑程度的舉證」，因此同意再審。

前川今天與辯護律師團踏出法院後顯得相當高興。他說：「我覺得感慨萬千之外，也對此鬆了一口氣。不過戰鬥還未結束，所以我會提醒自己不要過於興奮。這件事情已經38年了，確實相當耗時。我想在第一時間告訴父親這個消息。」

名古屋 命案 殺人

延伸閱讀

日股蓄勢待發 等待國會改選底定

2024台中名古屋夜市x西川祭 26、27日台中火車站登場

台中西川祭26日登場 浴衣和服踩街吃名古屋美食

《草迷宮恐怖殺人事件》菲律賓都市傳說改編 驚悚駭人連環命案

相關新聞

追極光更方便！台駕照可直接換加拿大育空駕照 台人拍手叫好

加拿大育空（Yukon）是全球的熱點之一，也吸引不少台灣青年到當地打工兼度假，即日起若到育空，可以直接免試換發當地駕照。...

南韓首爾計劃將94％地上鐵路地下化 以提振沒落地區發展

南韓首都首爾市政府23日宣布，計劃把該城市94%的地上鐵路地下化，以創造更多的可重劃土地，改造為公園綠地或文化和商業設施...

古代隕石化為「巨大肥料彈」 新研究：有益地球生命初步演化

6600萬年前在白堊紀末期撞擊地球的太空岩石帶來全球災害，導致恐龍與許多其他生物滅絕，但這不是擊中地球的最大隕石

熱帶風暴潭美未登陸已釀傷亡 菲律賓停班停課嚴陣以待

熱帶風暴潭美直撲菲律賓東海岸而來，當地政府機關今天停止上班、學校停課，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marco...

日本京都今年「夏日」占44％ 全球暖化創觀測史新高紀錄

受到各種氣象因素影響，日本京都市今年至今已出現161天「夏日」，占全年約44%，創當地觀測史新高紀錄。如果全球持續暖化，...

愛爾蘭1所大學開設4年制網紅課 首批收15人

愛爾蘭一所大學曾於夏季開辦如何成為網紅的速成班，反應格外熱烈，看準Z世代年輕人熱中於網紅職業的熱潮，這所學府開設了培育網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。