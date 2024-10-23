日本男子因38年前命案坐牢7年 法院同意再審

日本一名男子因38年前一起命案被依殺人罪問罪並坐牢7年。他出獄後二度聲請再審，名古屋高等法院金澤分院今天認為，被視為有罪根據的目擊者證詞不可信，因此同意再審。

日本放送協會（NHK）、共同社、「每日新聞」報導，目前59歲的前川彰司因為福井縣15歲國三女生高橋智子1986年3月在家遭到殺害，被依殺人罪問罪。

福井地方法院1990年一審判他無罪，不過1995年名古屋高院金澤分院的二審逆轉一審判決，認定前川有罪且判處他7年有期徒刑，最高法院1997年認定有罪定讞。

前川一直都主張自己被冤枉，服刑結束後的2004年第一度聲請再審，名古屋高院金澤分院當時否定目擊證詞等2011年同意再審，不過後來因為檢方提出異議且獲名古屋高等法院與最高法院認可，2014年再審告吹。

這起案件最大的爭點是數名相關人士證詞的可信度，亦即「命案發生當晚看到前川穿著沾有血跡的衣物」。辯方律師團對此主張，「證詞是警察強行誘導等捏造出來的產物」；而檢方則認為「證詞的大意一致因此可信」。

辯方2022年二度向名古屋高院金澤分院聲請再審，並提出新證據，其中包含提交案件相關人員證詞的實驗結果，證詞聲稱衣物沾有血跡的前川曾乘坐車輛，但實驗顯示車內未檢驗出血液反應。

而名古屋高等法院金澤分院審判長山田耕司今天指出，「難以排除當時辦案陷入僵局的調查機關，透過誘導等不當方式蒐集證詞的疑慮，因此無法信任證詞」。

山田也表示，「關於前川被指控為犯人，不認同超出合理懷疑程度的舉證」，因此同意再審。

前川今天與辯護律師團踏出法院後顯得相當高興。他說：「我覺得感慨萬千之外，也對此鬆了一口氣。不過戰鬥還未結束，所以我會提醒自己不要過於興奮。這件事情已經38年了，確實相當耗時。我想在第一時間告訴父親這個消息。」