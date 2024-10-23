快訊

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

要在台東蓋戰備道...軍方竟不給縣長面子 讓議員苦等2小時

藍營中市黨部副主委葉欲立捲性騷疑雲 請辭獲准發聲了

國家地理2025最佳旅遊勝地 瓜地馬拉古城安地瓜上榜

中央社／ 瓜地馬拉市22日專電

根據國家地理雜誌（National Geographic）評選，2025年世界25個「令人印象最深刻」的最佳旅遊勝地，台灣友邦瓜地馬拉的古城「安地瓜」（Antigua）也名列其中。

國家地理雜誌說明，造訪安地瓜可以享受最特別的旅遊體驗，因為遊客一方面可以參觀這個殖民時代的古老城區，也可以在近距離觀察壯觀的火山景致。

安地瓜是瓜地馬拉最有名的國際觀光聖地，距離首都瓜地馬拉市大約40公里，每年吸引超過百萬遊客造訪。安地瓜在西元1543年建城，是西班牙當年殖民中美洲地區的首府，迄今已有481年歷史，以保存大量的巴洛克式建築，和殖民文化風情而聞名。

另安地瓜在1979年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產。

國家地理雜誌同時推薦到安地瓜，必須要徒步登上海拔3900公尺的「阿加迪南哥」火山（volcánAcatenango），因為這樣才可以欣賞鄰近的「火峰火山」（volcán de Fuego）噴發的壯觀景色。因為「火峰火山」是世界上仍然活躍的活火山之一，2018年曾經猛烈爆發，迄今仍不時小規模噴發煙塵，並且伴隨巨響，十分震撼。

此外，國家地理也推薦遊客可選擇「以艱苦的徒步旅行，穿越咖啡園區和雲霧繚繞的山林」，體驗瓜地馬拉豐富的風土民情。

不只國家地理雜誌，國際知名旅遊雜誌Travel +Leisure今年7月也發布最新評比，拉美地區最佳旅遊城市，第一名是秘魯的印加古城庫斯科（Cusco），第2名就是安地瓜。

台灣對安地瓜也不陌生，前總統蔡英文在2017年「英捷專案」訪問瓜地馬拉期間，就曾率團造訪安地瓜，參訪古城的人文景致。

此外，駐瓜地馬拉大使館2012年，也曾代表政府捐贈瓜地馬拉「拉麥塞德」（La Merced）教堂古蹟修復計畫。該教堂還設立專門展廳，感謝台灣政府和人民的協助。

教堂 瓜地馬拉

延伸閱讀

瓜地馬拉擬加入馬雅列車計畫 打造古文明觀光經濟

秋天來了！在家烤地瓜靠2招「出蜜」 網驚：比外面賣的好吃

創意放屁大賽行銷地瓜 父子「屁」成愛的鼓勵抱走一袋地瓜

強化台瓜邦誼 賴總統：正籌組團隊考察瓜國產業環境

相關新聞

追極光更方便！台駕照可直接換加拿大育空駕照 台人拍手叫好

加拿大育空（Yukon）是全球的熱點之一，也吸引不少台灣青年到當地打工兼度假，即日起若到育空，可以直接免試換發當地駕照。...

南韓首爾計劃將94％地上鐵路地下化 以提振沒落地區發展

南韓首都首爾市政府23日宣布，計劃把該城市94%的地上鐵路地下化，以創造更多的可重劃土地，改造為公園綠地或文化和商業設施...

古代隕石化為「巨大肥料彈」 新研究：有益地球生命初步演化

6600萬年前在白堊紀末期撞擊地球的太空岩石帶來全球災害，導致恐龍與許多其他生物滅絕，但這不是擊中地球的最大隕石

熱帶風暴潭美未登陸已釀傷亡 菲律賓停班停課嚴陣以待

熱帶風暴潭美直撲菲律賓東海岸而來，當地政府機關今天停止上班、學校停課，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marco...

日本京都今年「夏日」占44％ 全球暖化創觀測史新高紀錄

受到各種氣象因素影響，日本京都市今年至今已出現161天「夏日」，占全年約44%，創當地觀測史新高紀錄。如果全球持續暖化，...

愛爾蘭1所大學開設4年制網紅課 首批收15人

愛爾蘭一所大學曾於夏季開辦如何成為網紅的速成班，反應格外熱烈，看準Z世代年輕人熱中於網紅職業的熱潮，這所學府開設了培育網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。