引擎零件故障 日本H3火箭4號機發射延至10月30日
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）昨天宣布，發射日本最新主力運載火箭H3的4號機之前，發現部分引擎零件故障，所以發射日從原定的10月26日延至10月30日。
日本放送協會（NHK）報導，H3運載火箭4號機原定搭載防衛省的防衛通訊衛星「煌3號」（Kirameki）於10月26日從鹿兒島縣的種子島太空中心升空。
然而JAXA表示，發射前的檢查作業中發現第2節引擎的閥門故障，必須花時間更換零件與檢查，因此發射日期延期4天。
「南日本新聞」報導，這已經是第2度延期H3運載火箭4號機的發射日。H3運載火箭4號機起初預計10月20日升空，不過H2A運載火箭49號機的發射延宕，連帶影響後來預計升空的火箭。
H3運載火箭1號機2023年3月發射失敗，同時損失一枚地球觀測衛星「大地3號」（Daichi 3），但JAXA查明失敗原因並採取相應對策後，陸續成功發射2號機與3號機。JAXA希望4號機也能成功發射，奠定未來穩定運行的基礎。
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