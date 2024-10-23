快訊

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

要在台東蓋戰備道...軍方竟不給縣長面子 讓議員苦等2小時

藍營中市黨部副主委葉欲立捲性騷疑雲 請辭獲准發聲了

引擎零件故障 日本H3火箭4號機發射延至10月30日

中央社／ 東京23日綜合外電報導

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）昨天宣布，發射日本最新主力運載火箭H3的4號機之前，發現部分引擎零件故障，所以發射日從原定的10月26日延至10月30日。

日本放送協會（NHK）報導，H3運載火箭4號機原定搭載防衛省的防衛通訊衛星「煌3號」（Kirameki）於10月26日從鹿兒島縣的種子島太空中心升空。

然而JAXA表示，發射前的檢查作業中發現第2節引擎的閥門故障，必須花時間更換零件與檢查，因此發射日期延期4天。

「南日本新聞」報導，這已經是第2度延期H3運載火箭4號機的發射日。H3運載火箭4號機起初預計10月20日升空，不過H2A運載火箭49號機的發射延宕，連帶影響後來預計升空的火箭。

H3運載火箭1號機2023年3月發射失敗，同時損失一枚地球觀測衛星「大地3號」（Daichi 3），但JAXA查明失敗原因並採取相應對策後，陸續成功發射2號機與3號機。JAXA希望4號機也能成功發射，奠定未來穩定運行的基礎。

成功 日本 火箭

延伸閱讀

中華電拓展衛星業務

首檔香水股 光速火箭23日登興櫃

海碩男網／連拿11局擊敗日本對手 曾俊欣挺進第二輪

黎巴嫩首都遭轟 真主黨：已對以軍情報、海軍基地發動攻擊

相關新聞

追極光更方便！台駕照可直接換加拿大育空駕照 台人拍手叫好

加拿大育空（Yukon）是全球的熱點之一，也吸引不少台灣青年到當地打工兼度假，即日起若到育空，可以直接免試換發當地駕照。...

南韓首爾計劃將94％地上鐵路地下化 以提振沒落地區發展

南韓首都首爾市政府23日宣布，計劃把該城市94%的地上鐵路地下化，以創造更多的可重劃土地，改造為公園綠地或文化和商業設施...

古代隕石化為「巨大肥料彈」 新研究：有益地球生命初步演化

6600萬年前在白堊紀末期撞擊地球的太空岩石帶來全球災害，導致恐龍與許多其他生物滅絕，但這不是擊中地球的最大隕石

熱帶風暴潭美未登陸已釀傷亡 菲律賓停班停課嚴陣以待

熱帶風暴潭美直撲菲律賓東海岸而來，當地政府機關今天停止上班、學校停課，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marco...

日本京都今年「夏日」占44％ 全球暖化創觀測史新高紀錄

受到各種氣象因素影響，日本京都市今年至今已出現161天「夏日」，占全年約44%，創當地觀測史新高紀錄。如果全球持續暖化，...

愛爾蘭1所大學開設4年制網紅課 首批收15人

愛爾蘭一所大學曾於夏季開辦如何成為網紅的速成班，反應格外熱烈，看準Z世代年輕人熱中於網紅職業的熱潮，這所學府開設了培育網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。