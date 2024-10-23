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北美台灣醫師團赴貝里斯義診 貝國總理致謝

中央社／ 洛杉磯22日專電

旅居美國10多名台灣醫師組團，近日完成在友邦貝里斯5天義診，看診1798人次，進行外科手術56人次，貝國總理布里仙紐（John Briceno）當面致謝。

北美洲台灣人醫師協會（NATMA）組團12日到20日到貝里斯義診。貝里斯位在中美洲，人口約50萬，是中華民國現有12個邦交國之一。

義診團長許宗邦向中央社記者表示，此行有33名美國醫師參加，其中10多名台裔，其他20多名不同族裔的美國醫師，認同義診團的理念，經常參與北美台灣人醫師協會的人道援助活動。

義診團在5天內，分別於貝國首都貝爾墨邦（Belmopan）、最大城市貝里斯市（Belize City）和總理的故鄉橘道市（Orange Walk）進行免費的醫療服務。

義診科別包括家庭科、內科、小兒科、外科、婦產科、眼科、牙科和中醫科等，看診1798人次，外科大手術56人次。

布里仙紐16日在辦公室接待義診團隊，隔天親自到現場參訪義診，和團員一一握手，表達感謝之意。貝國衛福部長柏納（Kevin Bernard）在離別晚宴上頒發感謝狀給義診團。

義診團除了到當地看病，也捐出價值超過2萬美元（新台幣64萬元）的醫療器材和藥品給貝里斯衛福部，義診團的外科醫師也承諾，將會再來貝里斯，協助訓練貝國的外科醫師做腹腔鏡手術。

許宗邦表示，希望義診行動能幫助貝里斯人民，提供貧困民眾接受醫療服務，也希望能加強台灣與貝里斯兩國的外交友誼。

義診 貝里斯 醫師

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