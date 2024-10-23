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「柏靈頓熊」獲發英國正式護照 監製：意想不到

香港01／ 撰文：張子傑
柏靈頓熊的護照頁面，格式與一般護照無異。監製直言，沒想過英國內政部會為對方簽發正式護照。（Studio Canal）
柏靈頓熊的護照頁面，格式與一般護照無異。監製直言，沒想過英國內政部會為對方簽發正式護照。（Studio Canal）

柏靈頓熊（Paddington Bear，又譯帕丁頓熊）在新一輯作品《柏靈頓：秘魯大冒險》（Paddington in Peru）返回家鄉秘魯探親，電影其中一名監製Rob Silva表示，英國內政部向柏靈頓熊簽發一本正式護照

《衛報》及《太陽報》等傳媒10月22日報道，Rob Silva接受英國廣播時報（Radio Times）訪問時，提到電影製作團隊去信英國內政部，問對方能否供應一本護照的複製品作拍攝用，結果當局就為柏靈頓熊批出一本正式的護照。

柏靈頓的護照頁面與一般護照無異，從圖片中可見，柏靈頓的全名是Paddington Brown，6月25日出生於秘魯，但出生年份不詳。護照中柏靈頓的性別是男性，不過在標注中寫有「熊」。Rob Silva稱，沒想到內政部會有這種幽默感。

不過有納稅人組織就大潑冷水，指內政部或覺得此舉很有趣，但對於受到當局無力阻止移民或減低犯罪率困擾的英國民眾而言，這絕非無傷大雅，強調公務員需要腳踏實地。

延伸閱讀：

英國驚現廣東話祈福黨詐騙　專揀華人女性長者行騙　警發8人相片

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文章授權轉載自《香港01》

內政部 秘魯 英國 護照 電影

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