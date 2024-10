烏干達油罐車翻覆爆炸引發大火 造成至少10死

烏干達地方官員告訴法新社,今天1輛油罐車在首都康培拉(Kampala)附近一條公路行駛時失控翻覆,隨後爆炸引發大火,造成至少10人死亡。

這起事故發生在基古瓦鎮(Kigoogwa)一條公路上,該鎮位於康培拉以北約25公里處。

派駐基古瓦鎮的地區專員盧安卡(Charles Lwanga)說:「目前為止,燃料爆炸造成10死,但我們接獲通報的傷者人數更多。」

他告訴現場記者,事故原因是油罐車剎車失靈,「民眾趨前試圖收集漏油時,油罐車爆炸起火,造成10多人被燒死」。

盧安卡也說,救護車很快抵達事故現場,將民眾送往醫院,有許多人傷勢嚴重。他強調,現場火勢已受控,幸未波及附近1座加油站。

另據路透社報導,根據社群媒體平台X發布的影片,這輛油罐車翻覆在地上時,附近一些居民攜帶容器趨前試圖收集外溢的燃料。

稍早發布的影片畫面顯示,油罐車爆炸引發的火勢變成一團巨大火球,而且延燒至附近房舍,濃煙竄升至空中。

Breaking....

Ten people feared dead, and other bodies are yet to be found by @PoliceUg after the fire outbreak in kigoogwa a Kampala suburb in Bombo road where a vehicle transporting petrol crashed.

Details coming @bbstvug @MODVA_UPDF @RedcrossUganda pic.twitter.com/jQJQANDj6r