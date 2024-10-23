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烏干達油罐車翻覆爆炸引發大火 造成至少10死

中央社／ 康培拉22日綜合外電報導
烏干達1輛油罐車在首都康培拉（Kampala）附近一條公路行駛時失控翻覆，爆炸引發大火，造成至少10人死亡。 圖／取自X平台@Mrssebugwawo
烏干達1輛油罐車在首都康培拉（Kampala）附近一條公路行駛時失控翻覆，爆炸引發大火，造成至少10人死亡。 圖／取自X平台@Mrssebugwawo

烏干達地方官員告訴法新社，今天1輛油罐車在首都康培拉（Kampala）附近一條公路行駛時失控翻覆，隨後爆炸引發大火，造成至少10人死亡。

這起事故發生在基古瓦鎮（Kigoogwa）一條公路上，該鎮位於康培拉以北約25公里處。

派駐基古瓦鎮的地區專員盧安卡（Charles Lwanga）說：「目前為止，燃料爆炸造成10死，但我們接獲通報的傷者人數更多。」

他告訴現場記者，事故原因是油罐車剎車失靈，「民眾趨前試圖收集漏油時，油罐車爆炸起火，造成10多人被燒死」。

盧安卡也說，救護車很快抵達事故現場，將民眾送往醫院，有許多人傷勢嚴重。他強調，現場火勢已受控，幸未波及附近1座加油站。

另據路透社報導，根據社群媒體平台X發布的影片，這輛油罐車翻覆在地上時，附近一些居民攜帶容器趨前試圖收集外溢的燃料。

稍早發布的影片畫面顯示，油罐車爆炸引發的火勢變成一團巨大火球，而且延燒至附近房舍，濃煙竄升至空中。

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