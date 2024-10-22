德國發現首例新型M痘變種 當局：暫無大規模傳播風險
德國聯邦防疫主管機構羅伯特．科赫研究所今天宣布，境內發現首例新型M痘（mpox，舊稱猴痘）變種。該機構認為，一般民眾感染M痘的風險不高。
路透社報導，羅伯特．科赫研究所（Robert KochInstitute，RKI）透過聲明指出，當局18日發現這起境外感染的新型變種病毒病例，並稱M痘是透過親密接觸而傳染。
RKI目前認為，德國民眾並未面臨重大健康風險，該機構正密切監控現況，若有必要將調整評估。
非洲剛果民主共和國爆發M痘疫情並擴散至鄰國後，世界衛生組織（WHO）於8月宣布新型M痘疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），這已是2年內的第2次。
今年8月15日，世衛證實瑞典發現M痘變種病毒病例，這是M痘蔓延至非洲大陸之外的首例。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言