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德國發現首例新型M痘變種 當局：暫無大規模傳播風險

中央社／ 柏林22日綜合外電報導

德國聯邦防疫主管機構羅伯特．科赫研究所今天宣布，境內發現首例新型M痘（mpox，舊稱猴痘）變種。該機構認為，一般民眾感染M痘的風險不高。

路透社報導，羅伯特．科赫研究所（Robert KochInstitute，RKI）透過聲明指出，當局18日發現這起境外感染的新型變種病毒病例，並稱M痘是透過親密接觸而傳染。

RKI目前認為，德國民眾並未面臨重大健康風險，該機構正密切監控現況，若有必要將調整評估。

非洲剛果民主共和國爆發M痘疫情並擴散至鄰國後，世界衛生組織（WHO）於8月宣布新型M痘疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），這已是2年內的第2次。

今年8月15日，世衛證實瑞典發現M痘變種病毒病例，這是M痘蔓延至非洲大陸之外的首例。

M痘 德國 疫情 變種病毒

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