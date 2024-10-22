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網紅成熱門職業 愛爾蘭1大學設立4年制學士學位…必修課曝光

中央社／ 愛爾蘭卡洛22日綜合外電報導
愛爾蘭卡洛（Carlow）的東南科技大學開設培育網紅的4年制學程，並授予正式學位。 法新社
愛爾蘭卡洛（Carlow）的東南科技大學開設培育網紅的4年制學程，並授予正式學位。 法新社

愛爾蘭1所大學曾於夏季開辦如何成為網紅的速成班，反應格外熱烈。看準Z世代年輕人熱衷於網紅職業的熱潮，這所學府開設了培育網紅的4年制學程，並授予正式學位。

位於愛爾蘭卡洛（Carlow）的東南科技大學（SouthEast Technological University）教務主任麥考米克（Irene McCormick）告訴法新社：「當網紅可說是時下火紅行業。」

麥考米克曾開辦名為「數位帶動趨勢」（DigitalHustle）的夏季速成課程，由TikTok創作者（TikToker）擔任講師。原本計劃招收30人，卻吸引350人報名。如此供不應求的熱度，引發他萌生開辦網紅學位課程的念頭。

意見調查一再顯示，1997至2012年出生的所謂Z世代年輕人，大多數會考慮從事影音部落客（vlogger）、YouTube創作者（YouTuber）或直播主的工作。

曾經擔任電視製作人與導播的麥考米克說：「（這類工作）吸引力驚人，可以想見相關需求可期，因此我們（把課程）擴大為授予學位等級。」

經過2年的開發，東南科技大學名為「內容創作與社群媒體」（Content Creation and Social Media）的4年制學士學位學程獲准設立，首批15位學生已於9月開始上課。

這個學位的必修課程，包括創意影音與故事行銷相關心理學、創業能力、名人研究、數據分析及podcast製作等；實務課程則有學習操作攝影機與麥克風，以及到工作現場實習。

麥考米克表示：「約莫70%的市場行銷人員如今相信，網紅就是行銷的未來。各國政府也正在善加運用網紅來向民眾傳遞訊息。這就是我們當今開拓市場的方式。」

愛爾蘭 網紅

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