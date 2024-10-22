稱沖繩美軍基地抗議活動雇走路工 漫畫「島耕作」作者致歉

日本講談社漫畫雜誌「Morning」連載的「社外取締役島耕作」最新內容中提到，沖繩美軍普天間的抗議活動中，有人是「打工」受僱參與，引發爭議，漫畫作者弘兼憲史和講談社不得不出面致歉。然而，弘兼其實擔任日本防衛省「宣傳顧問」被挖出，再次引發關注。

從1980年代開始連載的「課長島耕作」是日本知名的長壽漫畫之一，系列作品包括「部長島耕作」、「社長島耕作」、「專務島耕作」等，目前「社外取締役島耕作」正在「Morning」進行連載。

朝日電視台、「中日體育」報導，問題出在17日發行漫畫中的一幕場景。有一段台詞提到抗議的民眾當中，「有很多人以打工的形式領取日薪」。漫畫中，這名疑似是當地居民的女性還對島耕作說，「我也曾以日薪計算的方式被雇用過。」

這部分內容隨後在社群媒體引發爭議，許多網友稱這是在「散播謠言」，以訛傳訛。

對此，講談社和弘兼憲史在21日聯名致歉。官網刊載的聲明表示，「這是未能從當事人方面得到確認的傳聞。我方直接刊登這個內容，即使是一部虛構作品，也不得不承認這是輕率的判斷。」講談社表示，在出版單行本時，會對這部分內容進行修改。

然而，弘兼憲史過去力挺美軍基地，以及擔任防衛省顧問的事情被挖出，令他再次被炎上。網友批評，他根本不是沒有查證清楚，而是蓄意在漫畫中抹黑抗議活動。

弘兼憲史出生於山口縣岩國市，該市有美國海軍陸戰隊的岩國基地。根據「東京新聞」報導，他過去和已故前首相安倍晉三對談時，曾說過「像我這種『歡迎基地派』的人，意見總是被忽略」。

另外，他去年和登山家野口健、搞笑藝人Penalty成員Hide等人一起受邀擔任日本防衛省的「宣傳顧問」，協助防衛省的宣傳工作。

這件事當時沒有引發太多關注，這次也被挖出，引發聯想。社群媒體X有不少質疑與批評聲浪，像是「擔任防衛省宣傳顧問的漫畫家，竟然畫了（沖繩美軍基地抗議活動）發放日薪的謠言？！這意義就完全不一樣了」、「他是要攻擊基地抗議運動才創作的嗎？」、「完全確信他就是蓄意的」。

沖繩美軍普天間基地原址在二次大戰時期是舊日本軍的軍事設施，後來在1945年被美軍占領後，建造成普天間基地。

由於美軍軍機飛行訓練造成噪音、空氣污染，並因多次發生大小事故為當地居民安全帶來威脅，1996年美日組成的沖繩問題特別行動委員會，建議將普天間基地遷址到沖繩北部的名護市沿岸，獲美日雙方同意。

然而，名護市沿岸除了有珊瑚礁和海草床，還是瀕臨絕種的儒艮棲息地，多數當地居民不歡迎把機場遷到這裡，開始了長達數十年的抗議活動。