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月付逾4萬住養老院！7旬婦1個月後急求救 女兒見可怕1幕心碎

聯合新聞網／ 綜合報導
當父母年紀漸長，不少人考量到安全照護的問題，會選擇將家中長輩送進養老院生活。 情境示意圖／Ingimage
當父母年紀漸長，不少人考量到安全照護的問題，會選擇將家中長輩送進養老院生活。 情境示意圖／Ingimage

當父母年紀漸長，不少人考量到安全照護的問題，會選擇將家中長輩送進養老院生活。日本1名75歲婦人，為了避免造成子女負擔，自願入住每月費用至少20萬日元（約新台幣42499元）的養老院，豈料1個月後，家人竟接到婦人的求救電話，這才發現養老院並不如他們所想的「安全舒適」。

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，1名75歲婦人花子在丈夫死後，一直過著獨居生活，但女兒久美憂心花子年事已高，一個人生活容易發生意外，便勸說花子搬進養老院，藉此結交新朋友，深知女兒心情的花子也欣然同意。然而，本以為母親終於能安心享受生活的久美，卻在花子入住安養院1個月後接到她的來電，花子焦慮地告訴久美：「我不能再這樣了」。

久美匆忙完成工作，搭乘新幹線前往母親身邊，這才看到令她震驚的可怕景象：養老院的工作人員明顯人手不足且疲憊不堪，照護品質正在下滑，護理設備過時老舊，有些地方燈管壞掉未更換，環境也未徹底清潔。

久美啜泣表示，養老院的環境讓花子感覺不舒服，認為她沒有受到適當的對待，「我不敢相信我讓母親在如此可怕的條件下度過1個月」。

根據日本總務省統計局調查，日本需要照護的老年人數呈現上升趨勢，照護設施數量卻沒有跟上，許多人想搬進安養院卻無法入住，即使在現有設施中，也沒有足夠的人員提供完整照顧，導致養老院費用逐年上漲，除了每月15萬至30萬日圓（約新台幣31857至63749元）左右的費用外，有時還需事先支付數百萬日圓的一次性入住費，入住者卻不一定能得到與高昂費用相符的妥善照顧。

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