感冒1典型症狀敲警鐘…他9月後確診喉癌4期殞命 驗屍官揭奪命主因

身體警訊不可輕忽，原以為是感冒的小症狀也可能是癌症前兆。英國就有1名老翁某天發現嗓音開始變得沙啞，以為只是感冒的典型症狀而未多加留意，直到9個月後狀況逐漸惡化，他才被醫師診斷罹患第4期喉癌，確診不久後即逝世。對此，1名驗屍官示警，出現「聲音沙啞」的患者應立即去做癌症相關檢查，「許多不同的醫療保健專業人員未能認知到此症狀的嚴重性，直到情況為時已晚」。

根據「每日郵報（Daily Mail）」報導，74歲的斯特林格（Stephen Stringer）去年1月開始出現「沙啞的聲音」，但直到他9個月後嗓音持續惡化，發現喉癌已發展到第4期並於今年3月癌逝後，「長時間沙啞的聲音」才被正視為一種「潛在的癌症危險訊號」。

曼徹斯特資深驗屍官穆奇（Alison Mutch）指出，公眾對聲音變化如何作為危及生命的疾病指標認知有限，若斯特林格能更快被轉介接受檢查，他的癌症就會更早被發現，從而增加有效的治療方案。不僅僅是一般大眾對疾病認識不足，在穆奇寫給英國衛生及社會關懷部門的信中指出，許多不同的醫療保健專業人員也未能認識到這1症狀（長時間聲音沙啞）的嚴重性。

穆奇表示，耳鼻喉科醫師詢問聲音沙啞的患者「這個問題出現了多久」是很重要的事，因為患者若沒有任何明確病因，例如喉嚨感染，或對治療沒有明顯反應，那麼聲音沙啞應被視為喉癌的危險訊號症狀，並盡早接受轉診。她強調，喉癌的早期發現能「顯著改善」患者的治療結果，而從斯特林格的事件可以清楚地看出，與「尿中帶血」等其它癌症危險訊號不同，許多為他看病的醫療人員並未意識到聲音持續嘶啞的重要程度。