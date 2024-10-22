颶風奧斯卡襲古巴釀6死 首都哈瓦那多數地區恢復供電
古巴當局今天表示，颶風奧斯卡（Hurricane Oscar）上週末侵襲該國，造成6人死亡，並導致大規模停電。目前首都哈瓦那（Havana）大部分地區已恢復供電。
法新社報導，古巴最大發電廠18日倒塌，導致整個電網癱瘓，1000萬人民無電可用。
哈瓦那的電力公司在官方新聞網站「古巴辯論」（Cubadebate）宣布，截至今天下午，在約有200萬人口的哈瓦那，近90%用戶的供電已恢復。
哈瓦那居民、59歲主婦葛梅茲（Olga Gomez) 在燈光重新亮起後表示：「我當然很開心！」
她告訴法新社：「我要照顧85歲的老母親和自閉症兒子，停電時真的很不方便。」
不過，當局表示，哈瓦那以外地區仍有許多居民無電可用。
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