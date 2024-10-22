愛爾蘭發布新規範 終結社群媒體自我監管「蠻荒時代」
愛爾蘭今天公布一項具約束力的規範，要保護影音分享平台的歐洲聯盟（EU）用戶免受有害內容荼毒，承諾要讓企業承擔責任，終結只靠自我監管的「蠻荒時期」。
愛爾蘭網路安全專員哈內特（Niamh Hodnett）表示，從下個月開始實施的「網路安全守則」（Online Safety Code）將「結束社群媒體自我監管的時代」。
在與歐盟執行委員會（European Commission）協商之後，這項已正式通過的最終準則，將適用於公司有在愛爾蘭設歐盟總部的社群平台。
相關規範要求社群平台「保護民眾，特別是兒童，免受有害影片和相關內容荼毒」。
法新社報導，這項規範將禁止上傳或分享兒童性虐待、煽動暴力和種族主義等內容。
這些平台將有責任杜絕網路霸凌，確保民眾有方法可舉報違規的內容。
這項規範也要求平台實施年齡驗證措施，以防兒童接觸到色情或暴力內容。
違反規定的公司將面臨最高2000萬歐元（約新台幣7億元）或平台年營業額10%的罰款，上述兩項擇高適用。
相關義務將從下個月開始生效，不過平台將有最多9個月的時間來更新資訊科技系統。
愛爾蘭媒體監管機關今年1月將臉書（Facebook）、Instagram、YouTube、Udemy、TikTok、領英（LinkedIn）、前身為推特（Twitter）的X、Pinterest、Tumblr和Reddit列為影片分享平台服務。
哈內特說：「今天標誌著自我監管的時代已結束。現在有效的法定制度已到位，因此我們將監督這些平台，確保業者遵守義務；當業者不遵守時，我們可以追究責任。」
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