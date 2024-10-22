德里空氣品質降至最差等級 政府禁燒煤炭木材

印度德里及周邊地區空氣品質今天進一步惡化，部分地區將達最差的「嚴重」等級，政府將升級污染防治措施，開始禁燒煤炭、木材。

德里及周邊地區今天的空氣品質指標（Air QualityIndex, AQI）已被列為次差的「極差」等級，其中阿南德維哈（Anand Vihar）的AQI達378，已經接近最壞的「嚴重」等級。

因為鄰近區域焚燒稻稈，加上風力非常微弱，讓德里及周邊地區空氣品質持續惡化，多個監測站測到的AQI超過320，那些地方的AQI今天或明天就可能衝破400，成為「嚴重」等級。

印度中央污染控制委員會（Central Pollution ControlBoard, CPCB）為此警告德里及周邊地區居民，尤其是患有呼吸道疾病的居民，可能會出現一些相關的健康問題。

今日印度（India Today）報導指，印度國家首都區（NCR）和鄰近地區的空氣品質管理委員會（Commission for Air Quality Management, CAQM）宣布實施分級應變行動計畫（Graded Response ActionPlan, GRAP）第2階段的污染防治措施，以因應嚴重的空汙。

印度時報（Times of India）指，GRAP第2階段禁止使用煤炭和木材，包括飯店、餐廳、攤販的火爐、柴油發電機組等設備都不准使用，CAQM也將展開使用機器清掃、在道路上灑水、加強工地檢查、妥善處理揚塵等11項行動。

此外，CAQM也敦促德里及周邊地區採用大眾交通工具、定期更換自家車輛的空氣濾芯，並要求大家不要做會產生粉塵的事，也勿露天焚燒廢棄物。

印度判斷空污的空氣品質指標分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。