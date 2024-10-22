快訊

用路人注意！國1湖口路段增科技執法 即起由AI偵測未繫安全帶

台鹽綠能公司虧損上億疑涉弊案 檢調搜索32處帶回19名被告調查

德里空氣品質降至最差等級 政府禁燒煤炭木材

中央社／ 新德里22日專電

印度德里及周邊地區空氣品質今天進一步惡化，部分地區將達最差的「嚴重」等級，政府將升級污染防治措施，開始禁燒煤炭、木材。

德里及周邊地區今天的空氣品質指標（Air QualityIndex, AQI）已被列為次差的「極差」等級，其中阿南德維哈（Anand Vihar）的AQI達378，已經接近最壞的「嚴重」等級。

因為鄰近區域焚燒稻稈，加上風力非常微弱，讓德里及周邊地區空氣品質持續惡化，多個監測站測到的AQI超過320，那些地方的AQI今天或明天就可能衝破400，成為「嚴重」等級。

印度中央污染控制委員會（Central Pollution ControlBoard, CPCB）為此警告德里及周邊地區居民，尤其是患有呼吸道疾病的居民，可能會出現一些相關的健康問題。

今日印度（India Today）報導指，印度國家首都區（NCR）和鄰近地區的空氣品質管理委員會（Commission for Air Quality Management, CAQM）宣布實施分級應變行動計畫（Graded Response ActionPlan, GRAP）第2階段的污染防治措施，以因應嚴重的空汙。

印度時報（Times of India）指，GRAP第2階段禁止使用煤炭和木材，包括飯店、餐廳、攤販的火爐、柴油發電機組等設備都不准使用，CAQM也將展開使用機器清掃、在道路上灑水、加強工地檢查、妥善處理揚塵等11項行動。

此外，CAQM也敦促德里及周邊地區採用大眾交通工具、定期更換自家車輛的空氣濾芯，並要求大家不要做會產生粉塵的事，也勿露天焚燒廢棄物

印度判斷空污的空氣品質指標分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。

印度 廢棄物 空氣品質

延伸閱讀

日本哪個城市和高雄最像？網友點名2地區：有人情味

南市打擊汙染提升空品 推亮麗晴空3.0計畫

金磚峰會前 中印就爭議邊境巡邏安排達成協議

潭美颱風各國預測路徑曝 東部「這2天」留意強降雨

相關新聞

感冒1典型症狀敲警鐘…他9月後確診喉癌4期殞命 驗屍官揭奪命主因

身體警訊不可輕忽，原以為是感冒的小症狀也可能是癌症前兆。英國就有1名老翁某天發現嗓音開始變得沙啞，以為只是感冒的典型症狀而未多加留意，直到9個月後狀況逐漸惡化，他才被醫師診斷罹患第4期喉癌，確診不久後即逝世。對此，1名驗屍官示警，出現「聲音沙啞」的患者應立即去做癌症相關檢查，「許多不同的醫療保健專業人員未能認知到此症狀的嚴重性，直到情況為時已晚」。

愛爾蘭發布新規範 終結社群媒體自我監管「蠻荒時代」

愛爾蘭今天公布一項具約束力的規範，要保護影音分享平台的歐洲聯盟（EU）用戶免受有害內容荼毒，承諾要讓企業承擔責任，終結只...

罕見！義大利女子在印尼衝浪 竟遭劍旗魚刺胸亡

義大利36歲女子曼弗里尼（Giulia Manfrini），18日在印尼西蘇門答臘省明打威群島海域衝浪，未料遭到劍旗魚（...

「擁抱限時3分鐘」紐西蘭機場新規網友反應兩極 執行長幽默回應

機場常見民眾離情依依，但旅客離開紐西蘭丹尼丁市（Dunedin）時將必須盡速告別，因為丹尼丁市機場臨停接送區限時擁抱告別...

這樣喝水險死！醫生籲多喝水 感冒女每天狂飲4公升…狂嘔直送加護病房

人體每日要攝取充足水份，但唱過量水卻會危害健康！

手機充電爆炸奪命！電話放身邊睡夢中爆炸起火 男子100%燒傷死亡

手機充電要小心！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。