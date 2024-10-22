檳城獨立書店文化風景線 台灣經驗成關鍵推手

獨立書店是馬來西亞檳城的文化窗口，雖隱身於城市角落，卻透過與台灣藝文交流展演、文化創生與社區營造等方式，結合有別於商業風格競爭的在地化書籍，逆勢創造獨特的文化風景線。

檳城（Penang）喬治市（George Town）沓田仔街（Lebuh Carnarvon）昔日書店林立，曾經是多數人的美好成長回憶，傳統書店歷經時代演變不敵網路時代崛起逐漸沒落，在地文化人近年來以獨立書店方式重新燃起愛書人熱情。

2008年被列為世界文化遺產後的檳城喬治市儼然是文化匯聚地，獨立書店甚至在每年盛大舉行的「喬治市藝術節」、「喬治市文學節」中扮演跨越種族、語言的穿針引線功能。「島讀書店」（Book Island）是檳城的主要中文獨立書店，Hikayat為英文的獨立書店。

位於COEX@Kilang Besi共享空間內的「島讀書店」正積極扮演文化創生與社會連結的角色，意欲創造獨特的文化風景線。

大馬檳城文化人莊家源（Ch'ng Kar Guan）告訴中央社，「書店」並不全然是推動閱讀，而是要串連起所有對文化的一種想像，讀者從閱讀中展開新的面向，並從閱讀中擴大延伸、意識並探索周邊的地方、歷史、人文、信仰、建築等，甚或在讀者內心產生身分認同，「刺激大家嘗試各種想像並產生多元啟發」。

他以11月舉行的「喬治市文學節」為例，說明即將討論的馬華文學未來的機會與挑戰等主題，就是獨立書店作為從閱讀中試圖梳理出對社會的一種觀察，希望獲得更多迴響、連結社會，「獨立書店會在前端引領並帶動大家」。

對於台灣扮演的角色，莊家源說，台灣提供很多大馬可以學習的方法與昔日發展道路經驗。大馬的起步比較慢，但可以做的事情還有很多，台灣的經驗彌足珍貴，不論對人文歷史的重視或社會文化涵養，對長期處於中文世界邊陲地帶的大馬來說，獨立書店近年的發展著實讓馬華文學在中文世界獲得很大關注，東南亞學成為顯學。

文化媒體人陳文貴（Tan Boon Kooi）指出，獨立書店有太多書籍是主流書店不願意陳列在書架上，獨立書店常常主動出擊向讀者推薦書並導讀，也會進行分享會，或讓馬來西亞人認識這些作家。

他說：「獨立書店存在的最大意義，就是讓馬來西亞讀者看到一些應該看到卻又不容易發現的書，『島讀書店』在這一方面扮演一定的角色。」

因熱愛書香投入獨立書店服務的陳美妤（Tan MeiYi）受訪指出，獨立書店是馬來西亞檳城的文化窗口，提供獨特的閱讀體驗與社區交流平台，也支持在地的創意產業，豐富城市的文化生活。

她說：「台灣的藝文團體每年都會與本地的獨立書店合作，帶來許多精彩表演與論壇，也擴大了台灣和馬來西亞的文化傳承觸腳。」

同樣也是獨立書店業者的林韋地（Lim Wooi Tee）強調，檳城早期有些中文書店，雖然後來買書的風氣慢慢淡了，但如今獨立書店的興起，重新找回讀者是一件好事，因此，對於藝文界來說，獨立書店在任何的城市裡「相信都是一條非常的重要的風景線」。