罕見！義大利女子在印尼衝浪 竟遭劍旗魚刺胸亡

義大利36歲女子曼弗里尼（Giulia Manfrini），18日在印尼西蘇門答臘省明打威群島海域衝浪，未料遭到劍旗魚（swordfish）刺入胸部身亡。

BBC報導，有2名目擊者在現場對曼弗里尼進行急救，隨後將她送往醫院，但最終仍不治身亡。明打威群島災害管理機構負責人西雷加爾（Lahmudin Siregar）透露，劍旗魚當時從海中跳向曼弗里尼，直接刺進她胸部，確實是相當出乎意料。

和曼弗里尼一起創辦旅行社的科爾斯頓（James Colston）表示，曼弗里尼對衝浪、滑雪等活動充滿熱情，相信她人生的最後階段是在做自己喜歡的事。

曼弗里尼韋納里亞雷阿萊市鎮首長朱利維（Fabio Giulivi）透露，大家都對曼弗里尼之死感到很震驚，並補充說衝浪和開旅行社是她的兩個夢想。

先前研究表明，劍旗魚鮮少攻擊人類，但性情兇猛，游泳速度快，其游速可達每小時100公里，是海中游速最高的魚類之一。