快訊

台新高層新布局！吳東亮次子 37歲吳昕豪接任台新人壽副董

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「罕見淋巴癌」

板殯驚悚墜落意外！3員工搭貨梯竟「連同遺體下墜」 疑鋼索斷裂釀禍

聽新聞
0:00 / 0:00

這樣喝水險死！醫生籲多喝水 感冒女每天狂飲4公升…狂嘔直送加護病房

香港01／ 喬納森／報導
41歲女子蒙羅因患感冒，想盡快康而復飲大量水，結果差點送命。示意圖／ingimage
41歲女子蒙羅因患感冒，想盡快康而復飲大量水，結果差點送命。示意圖／ingimage

人體每日要攝取充足水份，但唱過量水卻會危害健康！澳洲1名女子因感冒，聽從醫生建議食藥及多飲水，她依然照辦而狂飲水，希望身體可以快點康復，不料卻帶來反效果，非但感冒症狀加劇，曾出現眼前模糊情況。女子嘔吐了3天，仍在沒有進食的情況下飲大量水，終由丈夫召救護車將她送院，驗出有低納情況，其血液中的鈉含量為每公升100毫克，低於最低標準135毫克，需入住加護病房搶救，所幸住院5天接受治療後，數值恢復正常後終可出院。

患感冒盼盡快康復　日飲4公升水

綜合外媒報導，育有1名女兒的41歲女子蒙羅（Nina Munro），於今年5月感到感冒不適，出現耳痛、喉嚨痛等狀況而多次求醫，她在6個星期內看了5名醫生，並服用3輪類固醇、3輪抗生素，使用鼻噴劑與退燒藥等，這已讓她體內的鈉含量降低。

蒙羅按醫生指示服藥與多喝水，但她每天喝大約4公升水，希望讓身體快點康復。可是，她的病情不但未見好轉，反而惡化起來，而醫院醫生繼續叮囑她要多喝水，認為她的情況屬類固醇戒斷症狀，但她隔天卻出現眼前朦朧狀況再度就醫，而醫生仍建議多喝水，但從未查問她究竟喝了多少水，卻令她認為自己要喝更多水。

嘔吐3天後須送院急救

至6月中，蒙羅仍感不適，更接連嘔吐了3天，出事當天她在沒有進食的狀況下喝了大量水水，她表示：「我一直認為需要喝掉這麼多水，才能排出身體內不好的東西」。

當晚，她的丈夫見狀心知不妙，急召救護車將蒙羅送醫，驗出其血液中的鈉含量為每公升100毫克，低於最低標準135毫克，醫生判定是低鈉。

住院被限制喝水份量

蒙羅指醫生解釋出現低鈉的原因，是因她喝水過多，加上所服用藥物和支原體感染。她表示自己在加護病房的記憶很模糊，醫護人員都嚴格限制她喝水份量，叮囑她口渴時才可喝水，而且每天飲水少於1.5公升，幸好經5天住院，她的身體數值恢復後康復出院，回家跟女兒及丈夫團聚，而且以後都不敢再飲用如此大量的水了。

延伸閱讀：

喉嚨痛不一定是感冒　男子因一事出現病徵　醫生教這樣預防

梳化不要這樣坐！醫生警告這樣坐梳化恐患肺癌：危險　注意6症狀

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

感冒1典型症狀敲警鐘…他9月後確診喉癌4期殞命 驗屍官揭奪命主因

身體警訊不可輕忽，原以為是感冒的小症狀也可能是癌症前兆。英國就有1名老翁某天發現嗓音開始變得沙啞，以為只是感冒的典型症狀而未多加留意，直到9個月後狀況逐漸惡化，他才被醫師診斷罹患第4期喉癌，確診不久後即逝世。對此，1名驗屍官示警，出現「聲音沙啞」的患者應立即去做癌症相關檢查，「許多不同的醫療保健專業人員未能認知到此症狀的嚴重性，直到情況為時已晚」。

愛爾蘭發布新規範 終結社群媒體自我監管「蠻荒時代」

愛爾蘭今天公布一項具約束力的規範，要保護影音分享平台的歐洲聯盟（EU）用戶免受有害內容荼毒，承諾要讓企業承擔責任，終結只...

罕見！義大利女子在印尼衝浪 竟遭劍旗魚刺胸亡

義大利36歲女子曼弗里尼（Giulia Manfrini），18日在印尼西蘇門答臘省明打威群島海域衝浪，未料遭到劍旗魚（...

「擁抱限時3分鐘」紐西蘭機場新規網友反應兩極 執行長幽默回應

機場常見民眾離情依依，但旅客離開紐西蘭丹尼丁市（Dunedin）時將必須盡速告別，因為丹尼丁市機場臨停接送區限時擁抱告別...

這樣喝水險死！醫生籲多喝水 感冒女每天狂飲4公升…狂嘔直送加護病房

人體每日要攝取充足水份，但唱過量水卻會危害健康！

手機充電爆炸奪命！電話放身邊睡夢中爆炸起火 男子100%燒傷死亡

手機充電要小心！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。