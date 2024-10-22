快訊

台新高層新布局！吳東亮次子 37歲吳昕豪接任台新人壽副董

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「罕見淋巴癌」

板殯驚悚墜落意外！3員工搭貨梯竟「連同遺體下墜」 疑鋼索斷裂釀禍

聽新聞
0:00 / 0:00

奪命打卡！男子海邊巨岩拍照 下秒遭巨浪捲走…同伴初嘻笑後難救

香港01／ 桃樂斯／報導
印尼有男子站於崖邊拍照時，被突如其來的巨浪捲走，5天後尋獲遺體。圖取自X
印尼有男子站於崖邊拍照時，被突如其來的巨浪捲走，5天後尋獲遺體。圖取自X

打卡也要注意安全，置身危險地方除時喪命！印尼有男子在靠海的崖邊拍照時，被突如其來的巨浪捲入海中，同行拍片友人最初還取笑其狼狽樣子，直到男子的身影消失海中，才知事態嚴重。雖然眾人當時曾想要前往救援，但因海浪過大且情況危險，故難以施救，只能眼睜睜看着悲劇發生。

當地國家搜救機構表示，由於「海浪高度介乎6.5至14英尺之間（即約2至4米）」，所以增加搜救難度，以致意外發生數天仍未找到涉事男子。直至事發後第5天，於10月18日下午接獲消息，有漁民於附近海域發現失蹤男子的遺體。目前法醫正對遺體進行檢驗，稍後將會移交遺體予死者家屬。

死者為拍照冒險站巨岩邊緣

綜合外媒報導，涉事男子西曼俊達（Roni Josua Simanjuntak）年約20歲，他於10月13日（周日）與朋友相約到東爪哇省的吉隆圖邦海灘（Kedung Tumpang Beach）遊玩嬉水。他當時為拍攝海浪撞擊岩石的景象，以及一望無際的印度洋景色，便獨自冒險站在巨大的岩石邊緣，以單手倚着岩石，再讓朋友從高處替他拍照。

友人曾哈哈大笑　其後知事態嚴重

雖然海面看似平靜，不過突然出現一陣巨浪，西曼俊達在沒有防備下直接被巨浪捲到海中。從友人拍攝的片段可見，他當時曾將雙臂舉高過頭頂，突然洶湧水流將他沖跌，瞬間從岩石滑落至水中，友人見其狼狽樣子還曾一度哈哈大笑，但未幾西曼俊達的身影消失海中，眾人才頓感不妙。友人之後雖然曾想過落水救援，但因海浪過大且情況危險，故難施以援手。

漁民於附近海域發現男子遺體

印尼國家搜救機構就事件表示，由於「海浪高度介乎6.5至14英尺之間（即約2至4米）」，所以增加搜救難度，發言人更表明，若在10月20日仍未尋獲西曼俊達，屆時將會結束搜救行動。直至10月18日（周五）下午5時多，有漁民於附近海域發現西曼俊達遺體；目前法醫正對遺體進行檢驗，稍後將會移交遺體予死者家屬。

延伸閱讀：

玩命實錄！網紅追拍龍捲風　連人帶車被捲半空　崩潰呼救下場曝光

死亡直擊│情侶沙灘熱吻　下秒她被巨浪捲走　男友1原因無法救崩潰

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

感冒1典型症狀敲警鐘…他9月後確診喉癌4期殞命 驗屍官揭奪命主因

身體警訊不可輕忽，原以為是感冒的小症狀也可能是癌症前兆。英國就有1名老翁某天發現嗓音開始變得沙啞，以為只是感冒的典型症狀而未多加留意，直到9個月後狀況逐漸惡化，他才被醫師診斷罹患第4期喉癌，確診不久後即逝世。對此，1名驗屍官示警，出現「聲音沙啞」的患者應立即去做癌症相關檢查，「許多不同的醫療保健專業人員未能認知到此症狀的嚴重性，直到情況為時已晚」。

愛爾蘭發布新規範 終結社群媒體自我監管「蠻荒時代」

愛爾蘭今天公布一項具約束力的規範，要保護影音分享平台的歐洲聯盟（EU）用戶免受有害內容荼毒，承諾要讓企業承擔責任，終結只...

罕見！義大利女子在印尼衝浪 竟遭劍旗魚刺胸亡

義大利36歲女子曼弗里尼（Giulia Manfrini），18日在印尼西蘇門答臘省明打威群島海域衝浪，未料遭到劍旗魚（...

「擁抱限時3分鐘」紐西蘭機場新規網友反應兩極 執行長幽默回應

機場常見民眾離情依依，但旅客離開紐西蘭丹尼丁市（Dunedin）時將必須盡速告別，因為丹尼丁市機場臨停接送區限時擁抱告別...

這樣喝水險死！醫生籲多喝水 感冒女每天狂飲4公升…狂嘔直送加護病房

人體每日要攝取充足水份，但唱過量水卻會危害健康！

手機充電爆炸奪命！電話放身邊睡夢中爆炸起火 男子100%燒傷死亡

手機充電要小心！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。