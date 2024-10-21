埃及獲無瘧疾認證 世衛組織：深具歷史意義

埃及今天被認證為無瘧疾國家，世界衛生組織（WHO）肯定此成就「確實深具歷史意義」，同時也代表近一世紀來消除瘧疾工作的成果。

法新社報導，世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）透過聲明表示：「瘧疾和埃及文明本身一樣古老，但這個折磨法老的疾病現在屬於埃及的歷史，而非未來。」

埃及衛生部長賈法（Khaled Abdel Ghaffar）指出：「獲得無瘧疾認證不是旅程的終點，而是新階段的開始。我們現在得努力不懈警惕工作，繼續透過最高水準的監控、診斷和治療，維持我們的成就。」

全球現有44個國家與1個地區獲得無瘧疾認證。

當一國證明，全國透過瘧蚊傳播的本土瘧疾傳染鏈至少過去連續3年被阻斷，世衛組織便會授予無瘧疾認證。

這個國家也得證明，自己有能力預防傳染再度爆發。

根據世衛組織，瘧疾每年導致逾60萬人死亡，其中95%是在非洲。