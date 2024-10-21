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聯合國秘書長籲各國投資生物多樣性基金 保護自然

中央社／ 哥倫比亞卡利20日綜合外電報導

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在哥倫比亞卡利市（Cali）舉行的生物多樣性峰會上，呼籲各國對為保護和恢復自然而設立的基金做出「重大投資」。

法新社報導，聯合國生物多樣性公約（Conventionon Biological Diversity）第16次締約方會議（COP16）將於明天正式開幕。

古特瑞斯透過影片向參與COP16會議的代表說：「我們必須在離開卡利市時，對全球生物多樣性基金（Global Biodiversity Framework Fund）進行重大投資，並承諾調動其他公共和私人資金來源。」

全球生物多樣性基金於去年設立，目的是要協助各國達成2022年在加拿大通過的「昆明－蒙特婁全球生物多樣性框架」（Kunming-Montreal Global BiodiversityFramework）中的目標。

該框架包含23個行動目標，試圖在2030年底前「遏止和扭轉」生物多樣性的喪失。

根據監測進度的機構，各國目前已向全球生物多樣性基金承諾約2億5000萬美元（約新台幣80億元）。

該基金是2年前達成的更廣泛協議的一環，要求各國在2030年底前，每年為生物多樣性調動至少2000億美元，其中包括富裕國家在2025年底前每年用以幫助開發中國家的200億美元。

古特瑞斯強調，破壞自然將加劇資源衝突、飢餓和疾病、助長貧窮並削減國內生產毛額（GDP）。

他在安排了原住民祭儀和表演的儀式上表示：「如果昆蟲授粉和水源供給等生態系統服務崩潰，全球每年將損失數以兆計美元，最貧困的人將受到最嚴重的打擊。」

古特瑞斯說，為避免這樣的未來，各國必須「兌現資助承諾，並加速為開發中國家提供支持」。

加拿大 聯合國 開發中國家

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