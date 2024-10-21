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日韓500元硬幣宛若雙胞胎 日本出現魚目混珠詐欺案

中央社／ 東京21日專電
日本東京一處錢湯（澡堂）發現客人疑似利用500韓元（左，約新台幣11元）混充價值約10倍的500日圓（約新台幣106元）付費，導致商家蒙受損失。 中央社
日本東京一處錢湯（澡堂）發現客人疑似利用500韓元（左，約新台幣11元）混充價值約10倍的500日圓（約新台幣106元）付費，導致商家蒙受損失。 中央社

日本東京一處澡堂發生奇特的「偽幣」事件，犯案者使用的並非假幣，而是藉由外觀相似之便，以500韓元（約新台幣11元）混充價值約10倍的500日圓（約新台幣106元）付費，由於肉眼乍看下很難分辨，導致商家蒙受損失。

許多人可能都有返國後沒有整理錢包，付錢時不小心拿到外國貨幣的經驗，但是如果故意拿價值較低的外幣企圖魚目混珠，可能就有詐欺之嫌。

日本電視台報導，位於東京都葛飾區、有60年歷史的錢湯（澡堂）「喜久之湯」在社群媒體X發文稱，「在計算營業額的時候（發現的），竟然沒有注意到！下次會小心！」，同時上傳了9枚硬幣的照片。

「喜久之湯」的老闆加島優作受訪時說，「在數500日圓硬幣的時候，突然有『誒？』的感覺，因為真的從來沒有看過，我一開始在想這到底是什麼？是錢嗎？還是什麼東西？完全搞不清楚，嚇我一跳。」

他說，「上面寫的字像是韓文，所以我猜想，難道這是韓國的錢幣嗎？真的很吃驚。」

仔細觀察「喜久之湯」上傳的照片可發現，最下排中間的硬幣並非500日圓。與日圓上頭以「平成」、「令和」等日本年號的紀年方式不同，這一枚硬幣上寫著2000，使用的是西元年號，幣值500下面還有韓文的「韓國銀行」字樣，是一枚500韓元硬幣。

由於「喜久之湯」只收現金，可能是有客人在支付時，把500韓元混充為500日圓。500韓元折合約50日圓，價值僅有1/10。

加島表示，「當時查了一下，（價值）大約是50日圓左右。我不想要認為對方是故意這麼做的，但還是覺得有點生氣、遺憾。」

律師井上裕貴表示，「（故意）使用500韓元來付款可構成詐欺罪。如果使用在自動販賣機等設備上，則可能構成竊盜罪。」

就外觀而言，500日圓與500韓元硬幣的直徑都是26.5毫米。500韓元的重量是7.7克，舊版500日圓的重量是7.0克，大約3年前開始發行的新款500日圓硬幣則是7.1克，重量上也差異不大。

加島表示，這兩枚硬幣真的很相似，「如果現在有客人拿著這個（500韓元）過來結帳，我覺得應該還是沒辦法察覺。」

事實上，日本過去也曾發生過利用這兩枚硬幣相似性，進行的惡意詐欺事件。

1997年，日本警方曾查獲多達1萬4000枚500韓元硬幣，為了讓重量更接近500日圓，有些韓元硬幣還被打了洞。

對於日本再次出現疑似500韓元詐欺事件，在社群媒體引發討論。與東京的澡堂一樣，在九州的一家蔬果店表示，在客人支付的現金中，發現混入了500韓元硬幣。

店主說，「以前有發生過幾次，我覺得大概是故意的。」除此之外，他也憂心地表示，「如果我們沒注意到，反過來在找錢時把500韓元硬幣找給客人，那就很可怕了。」

日本 硬幣 詐欺

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