日本漫畫指抗議人士領津貼惹議 編輯部與作者致歉
日本沖繩部分民眾長期抗議興建美軍新基地，但漫畫「社外取締役 島耕作」描繪抗議人士中有人「領津貼」，引發網友議論及抗議團體不滿。漫畫雜誌編輯部與作者今天聯名致歉。
日本沖繩時報報導，10月17日發行的漫畫雜誌Morning內連載的「社外取締役 島耕作」作品中，因一幕描繪抗議人士「領津貼」參與名護市邊野古新基地建設抗議活動引發爭議，Morning編輯部與「社外取締役 島耕作」作者弘兼憲史今天在官網坦承「判斷草率」聯名致歉，並表示會在發行單行本時進行修正。
琉球新報昨天報導，面對「社外取締役 島耕作」這部作品的劇情鋪陳中，描繪抗議邊野古興建美軍新基地的人士中有人「領津貼」，有網友在社群平台X留言表示「應該要提出根據」及「這是謠言」等看法。
在當地進行抗議活動的「沖繩和平運動中心」成員山城博治否認有市民領津貼，並說「（美軍新基地）工程開始至今已10年，真有領津貼的話現在也可以蓋豪宅了，對縣民來說是欺人太甚，要向作者抗議」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言