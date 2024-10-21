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日本漫畫指抗議人士領津貼惹議 編輯部與作者致歉

中央社／ 東京21日綜合外電報導

日本沖繩部分民眾長期抗議興建美軍新基地，但漫畫「社外取締役 島耕作」描繪抗議人士中有人「領津貼」，引發網友議論及抗議團體不滿。漫畫雜誌編輯部與作者今天聯名致歉。

日本沖繩時報報導，10月17日發行的漫畫雜誌Morning內連載的「社外取締役 島耕作」作品中，因一幕描繪抗議人士「領津貼」參與名護市邊野古新基地建設抗議活動引發爭議，Morning編輯部與「社外取締役 島耕作」作者弘兼憲史今天在官網坦承「判斷草率」聯名致歉，並表示會在發行單行本時進行修正。

琉球新報昨天報導，面對「社外取締役 島耕作」這部作品的劇情鋪陳中，描繪抗議邊野古興建美軍新基地的人士中有人「領津貼」，有網友在社群平台X留言表示「應該要提出根據」及「這是謠言」等看法。

在當地進行抗議活動的「沖繩和平運動中心」成員山城博治否認有市民領津貼，並說「（美軍新基地）工程開始至今已10年，真有領津貼的話現在也可以蓋豪宅了，對縣民來說是欺人太甚，要向作者抗議」。

沖繩 美軍

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