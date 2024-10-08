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陌生男搧1歲嬰巴掌！疑反對「過度旅遊」 西班牙遊客頻遭攻擊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名1歲女童與家人前往巴塞隆納旅遊，遭到陌生男子搧巴掌。圖為巴塞隆納知名景點聖家堂。中央社
一名1歲女童與家人前往巴塞隆納旅遊，遭到陌生男子搧巴掌。圖為巴塞隆納知名景點聖家堂。中央社

西班牙巴塞隆納是旅遊勝地，然而近日傳出遊客被攻擊的事件。

根據《每日郵報》報導，西班牙巴塞隆納一條通往熱門旅遊景點的道路上，一家三口被一名厄瓜多爾男子攔住，該男子先是揮手作勢打人，接著彎下腰狠搧1歲女童的臉，女童父親立刻抱起女兒，媽媽也推著嬰兒車遠離男子。

小女童受到輕傷，所幸不需住院。

當地媒體報導，該名犯案男子上周末還襲擊了另外兩人，一名男子臉部被割傷、全身瘀青。犯嫌已於當地時間周日被警方逮捕，將於周二出庭。

西班牙近期反旅遊情緒升溫，今年7月有數千名抗議者在巴塞隆納市中心遊行，甚至用水槍噴遊客，表達對於西班牙「過度旅遊」的憤怒。

巴塞隆納 西班牙

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