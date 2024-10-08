陌生男搧1歲嬰巴掌！疑反對「過度旅遊」 西班牙遊客頻遭攻擊

中國大陸首個國產3A大作《黑神話：悟空》自8月20日發行後火爆全網，截至9月，全球銷量已突破2000萬份，堪稱今年最具話題性、也最成功的單機遊戲。遊戲開發商「遊戲科學」的創始人兼首席執行官馮驥的名號瞬時變得響亮，而事實上，他曾經對大陸遊戲產業只想割玩家韭菜，遊戲商挾資本左右遊戲設計的生態感到不滿，究竟他如何在這樣混沌的環境中走出自己的路？要開發出《黑神話》肯定需要鉅資，他如今又如何與資本互動？

2024-10-08 08:00