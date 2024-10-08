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長生不死只是夢！新研究曝：人類預期壽命正達上限

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
最新研究表明，隨著醫療技術和基因研究的進步，人類預期壽命並沒有永無止盡的增加，反而正達到上限。路透
最新研究表明，隨著醫療技術和基因研究的進步，人類預期壽命並沒有永無止盡的增加，反而正達到上限。路透

最新研究表明，隨著醫療技術和基因研究的進步，人類預期壽命並沒有永無止盡的增加，反而正達到上限。

美聯社報導，6日發表表在《自然老化》（Nature Aging）期刊的研究指出，在人口最長壽的國家中，壽命的增長幅度正在縮小。研究人員指出，醫療技術和基因研究的進步，使愈來愈多人活到100歲，但這並未造成人類整體壽命顯著躍升。

伊利諾大學芝加哥分校研究員、研究主要作者奧賢斯基（S. Jay Olshansky）表示，人類必須意識到壽命有所極限，因此，人類恐須重新評估應該何時退休，還有他們要存多少退休金才得以安享晚年。

未參與該項研究的德州大學研究員海沃德（Mark Hayward）表示，該研究是對「死亡率文獻的寶貴補充」，他也同意「人類的預期壽命已達到平台期」，雖然可能有突破性技術可再延長人類壽命，但目前這樣的技術還未出現。

人類可能正迎來「壽命的極限」，預期壽命不可能無止境增長。這聽起來很合理，但現在有更多科學數據證實這件事。因此，人類恐須重新評估應該何時退休，還有我們要存多少退休金才得以安享晚年。

奧賢斯基指出，這項研究表明，大多數人的壽命可能有極限，而我們已接近這個極限。他表示，「那些延長壽命的技術的效果越來越小，原因是『老化』難以挽回，阻礙進一步的壽命延長。」

雖說現代人要活到100歲似乎很普遍，但奧賢斯基表示，2019年只有2%美國人活到100歲，而日本約為5%，香港則有9%。

專家預測，未來幾十年百歲人瑞的總數可能會增加，但在大多數國家，能活到100歲的人口比例仍將有限，女性大約少於15%，男性則約為5%。

基因 老化 退休金

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