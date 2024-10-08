澳洲積極護洋 南極海洋公園將擴大4倍
澳洲今天採取行動，透過擴大南極海洋公園來保護大片海域；這座公園內有企鵝、海豹、鯨魚和澳洲僅有的兩座活火山。
法新社報導，根據澳洲政府聲明，距南極洲1700公里的海洋保護區，包含赫德島（Heard Island）和麥唐納島（McDonald Island），將擴大4倍。
政府聲明指出，這意味全國52%的海洋將受到保護，鞏固澳洲在海洋保護領先國家的地位。
澳洲環境部長皮伯塞克（Tanya Plibersek）表示，這項宣布是「環境方面的巨大勝利」。
「這是我們地球獨特且特殊的一部分，我們正在盡一切努力保護它。」
澳洲地處偏遠且幅員遼闊，因此比其他國家更容易保護海洋，特別是在不常用於捕魚的地區。
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