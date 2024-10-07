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洪水肆虐印度、孟加拉 至少20人喪生

中央社／ 印度古瓦哈蒂7日綜合外電報導

政府救災官員今天表示，從喜馬拉雅山脈（HimalayaMountains）奔流而下的大水在印度和孟加拉引發洪水山崩，已造成至少20人死亡。

法新社報導，在此之前，本月稍早於尼泊爾發生的毀滅性洪災已累計至少225人喪生，並使印度和孟加拉水位本就上漲的河川更加湍急。

印度東北部梅加拉雅省（Meghalaya）首席部長辦公室表示，「持續不斷的降雨引發洪水和山崩」，造成大片破壞。

首席部長辦公室在聲明中表示：「我們遺憾地通報，加羅丘陵區（Garo Hills）因山崩和洪水造成的死亡人數已增至15人。」遇難者包括1名教師和他的兒子，他們在洪水沖走他們的車子時溺斃。當局自4日開始統計傷亡人數。

在地勢低窪的鄰國孟加拉，災害應變部指出，自5日以來已有5人死亡。孟加拉大片地區是由三角洲構成，這些三角洲是由恆河（Ganges River）與布拉馬普特拉河（Brahmaputra River）蜿蜒入海時沖積而成。

孟加拉 山崩 洪水

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