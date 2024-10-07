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SpaceX將執行歐洲探測器任務 研究撞擊小行星影響

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國聯邦航空總署今天表示，太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹9號（Falcon 9）火箭獲准恢復執行明天的任務，將從佛羅里達州發射歐洲太空總署的希拉（Hera）探測器。

路透社報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的SpaceX今天表示，已規劃於美東時間上午10時52分（台灣時間晚間10時52分）從佛州卡納維爾角（CapeCanaveral）發射升空。

SpaceX最近數週與聯邦航空總署（FAA）公開爭執。聯邦航空總署9月17日以獵鷹9號在2023年兩次發射前都曾違反規定為由，提出對SpaceX處以63萬3000美元的罰款。

聯邦航空總署今天表示：「SpaceX獵鷹9號火箭獲准恢復飛行任務，僅限於預定10月7日從佛州卡納維爾角太空軍基地發射的希拉探測器任務。」

美國國家航空暨太空總署（NASA）的「雙小行星改道測試」（DART）太空飛行器於2022年9月撞上「迪莫弗斯」（Dimorphos）小行星。這是歷來首次地球防禦系統測試任務，目的在防止星體撞地球的潛在威脅。希拉探測器將研究那次撞擊的影響。

SpaceX 太空 美國

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