越南漁船捕魚遭撞沉 4人獲救肇事船隻不明

越南平定省一艘漁船近日在越南外海捕魚時遭不明船隻撞沉，船上4名漁民在海上漂流5小時才被其他漁船救起。由於廣義省漁民日前在西沙遭中國船隻施暴，讓事件變得格外敏感。

越南民智報（Dan Tri）報導，平定省（Binh Dinh）地方政府6日確認，一艘當地漁船遭到不明船隻撞沉，船上的4名漁民最後被另艘平定省漁船救起。

根據初步消息，被撞沉的漁船為54歲的漁民阮有軻（Nguyen Huu Kha）擁有，主要從事鮪魚捕撈，船上共有4名漁民。

報導指出，3日晚間7時30分左右，阮有軻的漁船在距離越南慶和省（Khanh Hoa）芽莊市（Nha Trang）Hon Tre島約123海里的海域作業時，遭到一艘不明船隻撞沉。4名漁民立即使用船上的救生艇逃生。

眾人在海上漂流了約5小時，直到4日凌晨零時30分左右，才被另一艘平定省的漁船救起。船員們的健康狀況基本穩定。

阮有軻的家屬轉述，事發時船員們只聽到一聲巨響，船隻猛烈晃動，船頭被撞破，海水湧入船艙，導致漁船沉沒，但沒有人能清楚看到肇事船隻的號碼。

這起碰撞事故雖然沒有造成人員傷亡，但估計財產損失約為15億越南盾（約新台幣195萬元）。

由於漁民無法負擔超過10億越南盾的打撈費用，當地政府正在協助家屬尋找潛水員，礙於海上風勢強，無法執行任務。

民智報報導指出，在這起事故之前，廣義省（Quang Ngai）一艘漁船9月29日在南海西沙群島海域作業時遭到中國船隻攻擊，漁獲也全數被奪走，事件導致4名漁民受重傷。