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清奈航空展擠進約160萬人 高溫缺水3人喪命

中央社／ 新德里7日專電

清奈航空展吸引近160萬人聚集，但因交通規劃不佳，飲用水無法順利運抵會場，在高溫、過度擁擠又缺水的情況下釀成悲劇，目前已知3人疑似因此喪命，另有230人因脫水住院。

這次航空展從6日上午11時到下午1時在清奈進行，但許多人上午8時不到，就頂著烈日到會場設置的海灘區搶好位置。

為了慶祝印度空軍（Indian Air Force）成立92週年，印度空軍動員民眾前往觀展，但清奈警方對人流、交通管制出現問題，造成憾事發生。

「今日印度」（India Today）報導，這場活動開始前，就有年長者因高溫昏倒，在現場擠進越來越多人後，賣水的小販被趕走，附近大多數餐廳也歇業，商店裡的水及飲料很快就賣光了，在無法補充水分的情況下，越來越多人感到不適。

新德里電視台（NDTV）報導，在活動結束後，民眾準備散去，但地鐵系統一時難以消化龐大人潮，在交通癱瘓的情況下，散場變得極為困難，更多人被迫暫時坐在路邊休息。

清奈警方這次部署包括6500名警察在內的人力，來維持活動安全，但許多警察既沒有幫忙指揮民眾散場，也沒有協助被困在現場的救護車撤離須送醫的民眾，直到引發民怨才開始有動作。

這次航空展有包括法國製的飆風戰機（Rafale）、印度國造的輕型戰機Tejas、輕型戰鬥直升機Prachand等軍機參與。

印度 多人 高溫

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