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法國馬賽毒品暴力猖獗 15歲男孩遭捅50刀後燒死

中央社／ 馬賽6日綜合外電報導

法國南部大城馬賽（Marseille）檢察官今天說，當地本週發生兩起明顯與毒品有關的殺人案，其中一名受害者是15歲男孩，他「被捅50刀」後遭活活燒死。

法新社報導，馬賽是法國第2大城，也是法國最貧窮的城市之一，充斥著與毒品相關的暴力。

這座歷史悠久的地中海港市近年出現一場地盤爭奪戰，DZ黑手黨（DZ Mafia）、尤達（Yoda）等多個幫派互相爭搶高獲利的毒品市場控制權。

大眾今天不得不再次正視這個問題，馬賽檢察官貝松尼（Nicolas Bessone）告訴記者，這種暴力的受害者和加害者年紀愈來愈小。

貝松尼說，死去的15歲男孩於本月2日被殺，他形容此案是「前所未見的野蠻」。

另外，36歲足球員哈姆丹（Nessim Ramdane）本月4日遭一名14歲未成年人「冷血」槍殺身亡，這起案子與前述2日的殺人案有關。加上這兩起最新案件，自今年初以來，在馬賽與毒品有關的殺人案增至17起。

馬賽的毒梟在社群媒體上用廣告招人幫忙跑腿，將街頭交易「外包」給年輕的「臨時工」。

貝松尼今天說，年輕男孩現在看到廣告應徵，不只去販賣大麻脂，還「毫無悔意或反省」地殺人。

貝松尼說，被殺的15歲男孩透過社群網站被一名23歲囚犯聘用，任務是在競爭對手門口縱火以達恐嚇目的，談好的報酬是2000歐元（約新台幣7萬元）。這名涉案囚犯被關在普羅旺斯地區艾克斯市（Aix-en-Provence）以南的呂尼（Luynes）監獄，曾自稱是DZ黑手黨成員。

這名15歲男孩執行任務時被敵對幫派分子逮到，他們搜身後發現他身上有槍，於是多次持刀捅他並將他活活燒死，以示懲罰。

貝松尼說：「他被捅了50刀，被帶到楓斯柯隆布（Fonscolombes）住宅區，根據解剖結果，他在那裡被活活燒死。」

前述囚犯接著再次透過社群媒體招募一名14歲男孩執行復仇攻擊，承諾支付5萬歐元報酬，要他殺死一名幫派成員。

貝松尼說，這名14歲男孩繼而聘用哈姆丹，他是一名足球員，同時為了養家而擔任私人司機。14歲男孩在友人陪同下，要哈姆丹「把他們載到一個地方，然後等他們」，但哈姆丹顯然「沒有照辦」，14歲男孩於是「朝他的後腦勺開槍」。

馬賽去年與毒品有關的暴力造成49人死亡，創下新高紀錄。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 社群媒體

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